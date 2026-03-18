Ayuso: «Las nacionalizaciones masivas son el nuevo pucherazo de Sánchez para mantenerse en el poder»

Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) me cita en lo que ella ha denominado sarcásticamente «Fuenlingrado», Fuenlabrada para el común de los mortales, la única gran urbe madrileña que se ha resistido históricamente al PP en general y al ciclón que abandera la Madonna de la política española en particular. Jamás los populares han vencido aquí en unos comicios municipales si bien es cierto que nuestra protagonista superó al PSOE y a Más Madrid hace tres años en las urnas autonómicas en esta localidad con más población (190.000 habitantes) que 32 capitales de provincia.

Sea como fuere, veo a Ia presidenta de Madrid fortísima, con todas las posibilidades de repetir mayoría absoluta y con más fuerza que nunca para proseguir su lucha contra un sanchismo que tiene una obsesión entre patológica y machistoide con ella. Y con una virtud intacta de la que sólo pueden presumir Juanma Moreno y ella: la de antídoto infalible al vendaval Vox. Con ella de candidata los verdes tienen, de momento, entre cero y ninguna posibilidad de ser comodín en la gobernabilidad de Madrid. El cara a cara con OKDIARIO tiene lugar en la jornada en la que surgen los primeros rumores de cambio de cabeza de cartel en el PSOE. En los mentideros capitalinos ya se habla de sustituir a Óscar López, que ya sabe lo que es perder unas autonómicas, las de Castilla y León en 2011, por Javier Ayala. Precisamente, el alcalde de «Fuenlingrado».

Nuestra protagonista aprovecha la entrevista para dar la voz de alarma acerca de «las trampas» que está preparando Pedro Sánchez para intentar dar la vuelta a unas generales que, en buena lid, tendría perdidas a día de hoy. La artimaña se llama a corto plazo nacionalización y a largo regularización. Habrá que estar alerta, pues.

PREGUNTA.- ¿Qué tal, presidenta?

R.- Muy bien, la verdad.

P.- Estamos en Fuenlabrada, que es su asignatura pendiente. Aquí no ganan nunca, gana en todas partes, pero aquí…

R.- Te diré que en las autonómicas, sí. Hemos venido porque hemos presentado unas obras que en un año ya estarán salvando vidas a través de la protonterapia, una técnica menos invasiva y de última generación contra el cáncer, que está especialmente indicada para niños y jóvenes por tener unos tejidos más sensibles. Esta terapia va directamente a la célula cancerígena y no genera el daño de otros tratamientos.

P.- ¿Quién ha pagado estas máquinas?

R.- En Madrid vamos a tener cuatro. Dos están en la privada y dos, en la pública. Las de la pública, gracias a la donación de la Fundación Amancio Ortega y a una inversión de 13 millones de la Comunidad de Madrid.

P.- Pero, ¿no era tan malo Amancio Ortega cuando regalaba estas máquinas? Eso decía Podemos.

R.- De hecho, la Fundación Amancio Ortega ya ha donado a la sanidad pública de Madrid numerosas máquinas, superando los 100 millones de euros. Están salvando vidas en algunos de los cánceres más frecuentes, como el de mama. Por eso confío y creo en la colaboración público-privada y en empresas y fundaciones como la suya, que nunca piden una medalla, nunca quieren estar en los titulares…

P.- Estaba en los titulares cuando le criticaba la izquierda.

R.- Efectivamente, pero ellos, por su cuenta, no quieren destacar ni medallas. Simplemente quieren contribuir a su país. Es una fundación muy comprometida con el cáncer, con los niños, con los paliativos. Así que yo les quiero dar enormemente las gracias porque permite que a una región como Madrid vengan los mejores profesionales MIR a formarse en la mejor tecnología y en las últimas terapias. Es conocimiento que se transporta al resto del país.

P.- ¿Y cuándo van a ganar aquí? Se le ha ido la candidata, Noelia Núñez.

R.- La verdad es que era una política excepcional.

P.- Estuvo a punto.

R.- Mejoró mucho los resultados. Ahora, dentro del Partido Popular de Madrid, estamos en el proceso de nombramiento de nuevos candidatos o de repetición de la mayoría de los que ya están gobernando. Cuando empecemos con ese proceso diremos a quién hemos propuesto para Fuenlabrada.

P.- Y ésta es su asignatura pendiente, diría que debe de ser la única.

R.- En las autonómicas tenemos muy buen resultado.

P.- ¿Aquí ganó?

R.- Sí.

P.- Pues es una pena, ¿no?

R.- Bueno, es cuestión de trabajar y pelear.

P.- El Partido Popular ganó en 160 de 179 ayuntamientos.

R.- Estamos gobernando en 111. Poco a poco hemos renovado el proyecto en la lista de la Asamblea. Muchos alcaldes era la primera vez que daban un paso en política o eran cantera pero no habían tenido la oportunidad. No se puede renovar todo de golpe, pero creo que vamos muy bien y que el proyecto en Madrid sigue creciendo en todos los municipios. Hacemos pocas encuestas, pero donde las hemos realizado seguimos ampliando nuestras mayorías.

Ayuso: «La conversación del Rey y América se produce en un entorno pseudoprivado y es mucho más amplia»

P.- El Jefe del Estado ha dicho que se cometieron muchos abusos en la colonización de México por parte del Reino de España, ¿usted secunda esta opinión? ¿Le pide perdón a Obrador y compañía y a Sheinbaum?

R.- Yo creo que esta conversación se produce en un entorno pseudoprivado y es mucho más amplia. También se destacan las Leyes de Indias y las obras que la Monarquía hispánica realizó a lo largo de los siglos a los dos lados del Atlántico, especialmente en la Nueva España.

P.- Pero el Rey quería que se escuchase.

R.- Creo que él siempre ha tenido las mejores palabras para México, para dos naciones hermanas. No se puede mirar el pasado con las gafas del presente, es un poco lo que él también decía. Pienso que la obra y las misiones en el continente han cambiado el mundo. No se entendería el mundo sin la obra de la Monarquía hispánica. Universidades, buenas costumbres, una forma de ver la vida, una cultura, una religión y una comunidad que hoy nos une a 600 millones de personas por todo el planeta nos hacen ser lo que somos.

P.- Pero, ¿usted hubiera secundado esas palabras? ¿Cree que hubo «mucho abuso»?

R.- Abusos, los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales. Llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre.

P.- La Reina Isabel la Católica no debía ser muy abusona cuando declaró que los ciudadanos que vivían allí eran iguales que los que habían llegado.

R.- Sí, no era una colonia, no era un territorio sin más. Era parte de los nuestros. Y, de hecho, a lo largo de los siglos, España ha sido la Nación que ha entendido el mestizaje como parte de su gran obra. La obra hispánica es un injerto nuestro. Por eso tenemos los mismos apellidos, hemos sido cruce de caminos. Nos hemos dado unos a otros tantas obras, artistas, cultura y avances…

Ayuso: «Desde luego, siempre preferiré hacer caso a un juez que a una ley sectaria del aborto»

P.- ¿Va usted a publicar la lista de objetores al aborto, como le ha indicado un juez y como le exige el wokismo patrio, o se va a mantener en sus trece? ¿Va a garantizar el derecho al secreto de los médicos que libremente objetan?

R.- Desde luego no voy a permitir que ningún médico en la Comunidad de Madrid sea señalado por hacer algo que vaya en contra de su conciencia porque, en cumplimiento estricto de la Constitución española, se protege su libertad religiosa, su libertad de conciencia, y eso es lo que haremos. Ahora mismo estamos defendiéndolo en los juzgados. Llegado el caso, desde luego, siempre preferiré hacer caso a un juez que a una ley sectaria. Por tanto, vamos a dar todas las batallas hasta que podamos asegurarnos de que ningún médico será señalado por obrar en contra de su conciencia. Porque los médicos, cuando deciden estudiar Medicina, que no es una carrera especialmente sencilla, no lo hacen para esto.

P.- ¿Usted está a favor o en contra del aborto?

R.- Pienso que el aborto debe ser legal y seguro pero ha de ser poco frecuente. Estamos en un país donde se abortan más de 100.000 vidas cada año. Por tanto, fomentarlo todavía más me parece una atrocidad. Primero, porque en la mayoría de los casos se puede evitar. Segundo, porque la peor parte siempre se la llevan las mujeres. Y, por supuesto, por el no nacido, al que nadie consulta. Hasta el 40% de los abortos son reincidentes. Creo que es una sociedad muy despistada la que lo celebra cuando, precisamente, estamos en un país donde no nacen niños, que es una de nuestras principales preocupaciones. Somos un país muy envejecido. Estamos abocados a tener una sociedad cada vez más vieja, que cada vez es menos escuchada fuera.

Ayuso: «Nos deshumanizamos y nos confundimos cuando las prioridades están despistadas»

Una sociedad que, al estar más sola, tener menos hermanos, menos abuelos, menos familia, está mucho más perdida. Y parte de lo que nos ocurre tiene la explicación en esto. Nos deshumanizamos y nos confundimos cuando las prioridades están despistadas. Y vaya por delante que no soy el mejor ejemplo para decirle a nadie cómo ha de vivir, pero sí que pienso que nos cuentan que el progreso es otra cosa y el equilibrio es la libertad.

P.- ¿Usted es católica?

R.- Sí.

P.- ¿Va a misa?

R.- Voy poco, pero voy mucho por trabajo, así que ya me doy por pasada por misa porque estoy todo el día. Cuando no son procesiones, son funerales… Madrid es un pueblo de fe y de tradición. Así que prácticamente voy a misa todas las semanas. Tampoco se trata de mi fe o de lo que a mí me gusta, sino de lo que uno ha heredado. Somos un país de tradición católica, respetamos la libertad y la vida como los bienes principales que tiene el hombre. Somos un país que respeta al prójimo, a la familia, al otro, al bien común, la redención, el perdón, la segunda oportunidad, la civilización. Y también somos un país que alberga unas tradiciones.

Ayuso: «Si uno conoce España, sabe que somos un país aconfesional pero profundamente católico y eso hay que defenderlo»

Si tú no conoces aquello que aspiras a gobernar, lo único que vas a hacer es transformarlo a tu pequeño mundo y no tienes derecho a transformar sociológicamente una sociedad a tu conveniencia. Si uno conoce lo que es Madrid y España, sabe que somos un país aconfesional pero profundamente católico y eso hay que defenderlo, que no imponerlo. Porque una sociedad que no se conoce a sí misma está abocada a perderse.

P.- ¿Qué le pareció el resultado de Castilla y León? ¿Se lo esperaba? Vox iba muy fuerte. Es verdad que el mejor resultado de su historia ya lo había tenido en Castilla y León y no tenía mucho margen de crecimiento, ¿esperaba usted que el Partido Popular resistiera mejor que en Aragón?

R.- Yo me alegro de que, 40 años más tarde, siga gobernando el Partido Popular. Hemos cerrado muchos acuerdos muy importantes con el presidente Mañueco, por ejemplo, en materia de emergencias, transporte e incendios forestales. Me gusta saber que siguen adelante porque somos dos regiones hermanas. Ver la vida de la misma manera es un crecimiento positivo para todos.

P.- ¿Llegará algún día Vox a sorpassar al Partido Popular, como está ocurriendo en otros países de Europa? En España, el margen entre la derecha liberal y la derecha más conservadora es el más grande de Europa. Pero no es menos cierto que en Italia gobiernan; en Alemania están empatados; en Francia, Le Pen o Bardella van líderes en todas las encuestas; y, en Inglaterra, Reform, de Farage, va por delante del Partido Conservador.

R.- Yo presido una aldea gala, que es un lugar maravilloso, la Comunidad de Madrid.

P.- Parece que aquí no existiera Vox.

R.- Desde mi primera legislatura, siempre he trabajado así. Mis prioridades y preocupaciones ahora son muy diferentes. Tenemos un gobierno tramposo que no dudará en hacer lo imposible por darle la vuelta a las elecciones.

P.- ¿Usted cree que puede haber un pucherazo? Sánchez de pucherazos algo sabe.

R.- Creo que es momento de exigir tres cosas: al Gobierno, transparencia; a la prensa libre, la que queda y que está sufriendo las de Caín, que siga denunciando los desmanes de un Gobierno que se comporta como una mafia; y a los ciudadanos, que en las elecciones vayan a votar con el DNI en la mano, en urna.

P.- ¿Le da miedo el voto por correo?

R.- Una vez en la urna, creo en el sistema.

Ayuso: «Les conviene comprar el voto del pueblo catalán a través de una transformación que no es propia de Cataluña»

P.- El voto por correo permanece guardado en sacos y se saca el día de las elecciones.

R.- Las elecciones de 2023 se basaron en la compra nacionalista de la voluntad del pueblo de Cataluña. Les conviene comprar el voto del pueblo catalán a través de una transformación que no es propia de Cataluña, porque Cataluña nunca fue lo que ellos pretenden que sea. También, jugando con las circunscripciones y, en las elecciones del 2023, con el desincentivo del voto por correo. Y pienso que ahora pueden estar haciendo lo mismo pero, en lugar de con el voto por correo, con las regularizaciones y las nacionalizaciones masivas.

P.- Tengo aquí datos del CIS sobre intención de voto más simpatía por partidos, según el país de origen de los nacionalizados. La mayoría de los que proceden de Ecuador, Colombia, Marruecos, Cuba y Francia vota al Partido Socialista. El único país cuyos nacionalizados españoles votan muy poco al Partido Socialista y muchísimo al Partido Popular y a Vox es Venezuela.

R.- No se sabe exactamente qué votaría cada uno porque, a poco que uno tenga un mínimo de rigor, ve desde fuera que lo que está pasando en España es catastrófico. Y todo aquello que está vaciando estos países de población joven y de talento es exactamente lo que el Gobierno de Sánchez está trayendo a España, que es miseria, pobreza y un sistema clientelar a través de la subvención. Por tanto, es mucho pensar que ese voto va a ser tuyo. Pero lo que sí es denunciable, o por lo menos creo que ha de llamarnos la atención –y es donde todos tenemos que poner la vista–, es en qué se pretende y quién está detrás.

Ayuso: «Dan el carnet de español a personas que jamás han estado en España»

Yo apelo a que la prensa haga su trabajo, que los ciudadanos hagan el suyo y a exigirle transparencia al Gobierno. Por un lado están las regularizaciones masivas –que el Gobierno dice que serán 500.000 personas, pero organismos independientes como Funcas calculan que son más de 850.000 más el arraigo familiar–. A eso se le añaden las nacionalizaciones masivas. Dan el carnet de español a personas que jamás han estado en España, y a lo mejor sus padres tampoco, a través de la llamada Ley de Memoria Democrática. 2.300.000 personas lo han solicitado y más de un millón ya han iniciado el proceso.

P.- Y han nacionalizado a un millón. Esos son todos votos para la izquierda.

R.- Eso es lo que pretende el señor Bolaños, que está detrás. En las municipales, esas regularizaciones masivas, de los países con los que haya reciprocidad, ya podrían votar, y en las generales, como ya son españoles de pleno derecho, podrían participar. Estamos detectando que el censo de Madrid está duplicándose con respecto al resto de España. ¿Por qué? Porque a través de Bolaños y su ministerio lo que se hace es que, de manera automática, cuando tú te quieres nacionalizar y eliges circunscripción, el sistema te da por defecto Madrid, o ellos te condicionan y te recomiendan Madrid. Esto, además de reventarnos los servicios públicos, condiciona el voto y el porcentaje de votantes porque amplía los censos.

Ayuso: «A Sánchez le da igual perder las autonómicas. Sólo le convienen los votos que le den ese Gobierno mafioso que tiene»

A Sánchez le da igual perder las autonómicas, comunidades enteras, le da igual el Senado. Sólo le convienen los votos justos y necesarios para que el Congreso le dé ese Gobierno mafioso que tiene. ¿Cómo consigues esos votos? Pues a través de la compra del nacionalismo catalán, de romper las circunscripciones y las nacionalizaciones.

P.- Ese millón de españoles nuevos por la Ley de Memoria va a votar a la izquierda.

R.- Eso pretenden, luego habrá que verlo. Votes lo que votes, eso no se puede consentir. No puedes hacer lo que hacen las dictaduras o pretenderlo. Por ejemplo, un cubano con 30 años nunca ha votado en unas elecciones democráticas, ¿cómo vamos a confiar en que el voto desde Cuba hasta Madrid sea democrático si su Gobierno no lo es? Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos no votan al Gobierno de Sánchez ni jartos de vino. Pido transparencia y no voy a parar un solo día de dar la matraca con esto y con otros temas, por supuesto, como las subidas masivas de impuestos, el estrangulamiento a la empresa, la expulsión del talento, con querer transformar España en un país de jubilados, de inmigración ilegal y de subvención… Eso no se puede consentir.

P.- ¿Usted cree que hubo maniobras en la oscuridad con el voto por correo en las elecciones de 2023?

R.- Hubo movimientos que a mí, desde luego, a toro pasado, no me dan ninguna tranquilidad. El último mes, en Correos, contrataron a más de 10.000 personas. Y, sobre todo, hubo un desincentivo masivo del voto. Las elecciones se convocaron a traición. Recuerdo que en algunas regiones, como en Andalucía, no se pueden convocar en julio y agosto. Se convocaron cuando media España estaba de vacaciones. Y, además, a mucha gente que rogaba el voto no le llegaba. Hubo un desincentivo masivo de la urna.

Ayuso: «Los que han emprendido operaciones contra adversarios políticos o a favor del Gobierno son automáticamente ascendidos»

P.- En OKDIARIO hemos contado que la Diputación Socialista de Badajoz ha ascendido a dos testigos clave en el juicio al hermano de Sánchez, ¿qué le parecen estas prácticas mafiosas?

R.- Ha ocurrido con la nueva fiscal general del Estado… Los que han emprendido operaciones contra adversarios políticos o a favor del Gobierno son automáticamente ascendidos. Desde la Agencia Tributaria hasta ministerios.

P.- Usted sabe de qué habla, ¿no?

R.- Lo sé perfectamente, sí. Sé que cada vez que alguien es incentivado para hacer algo contra la norma es arropado por el Gobierno. Y como han colonizado las instituciones y las empresas públicas y privadas todos tienen garantizada una salida. La alternancia política está menos garantizada en España. Este Gobierno, como sabe que en igualdad de condiciones y a las claras no tiene nada que hacer, no dudará en hacer lo que sea. Les conviene la tensión. El líder ídolo de Sánchez, Zapatero, bien lo sabe y es algo que ahora se está aplicando con gran fruición en el Gobierno.

P.- ¿Cree que si Sánchez pierde y no puede gobernar dejará el poder pacíficamente?

R.- Yo creo que no va a ser un final bueno porque el Gobierno está rodeado de casos de corrupción. Va a ser un final abrupto, agresivo. Lo intentó con la guerra, con Franco. Van a hacer lo que sea para llamar a las calles. ¡Pero si han boicoteado la Vuelta Ciclista a España! Lo que denuncio de los censos lo aprendieron en el País Vasco, donde consiguieron cambiar la historia viciando la voluntad de los ciudadanos, expulsando a los disidentes y a los molestos. Intentarán cualquier cosa.

Ayuso: «En el País Vasco consiguieron cambiar la historia viciando la voluntad de los ciudadanos»

Llegaron a la Secretaría General del PSOE con urnas de cartón y al Gobierno manipulando sentencias, todo lo pueden intentar. Hacen falta funcionarios que se dejen y yo creo en la inmensa mayoría de los funcionarios, sólo falta, y todavía creo en el sistema. Pero alerto de un Gobierno que es capaz de cualquier cosa. Si emprende operaciones de Estado con el propio fiscal, ¿qué no van a intentar con tal de mantenerse en el poder?

P.- ¿Qué le parece la guerra que han emprendido Trump y Netanyahu en Irán?

R.- Ayer escuchaba a miembros de la Unión Europea diciendo que ésta no es nuestra guerra, que Trump no ha contado con nosotros y que no se nos puede llamar para esto. Es verdad que, si Estados Unidos emprende esta operación, ha de contar con la Unión Europea para que estemos juntos. Pero esto va totalmente con Europa porque el régimen iraní, a través de sus tentáculos, intentó asesinar a Alejo Vidal-Quadras, que era vicepresidente del Parlamento Europeo. Y ha sufragado una televisión que ha puesto al vicepresidente del Gobierno de España, que era Pablo Iglesias.

Ayuso: «Europa no se puede permitir que en el siglo XXI haya dictaduras como la iraní que van contra su pueblo»

El régimen iraní y sus tentáculos han llegado a todas partes. Es un régimen que utiliza la teocracia, la religión, para imponerse políticamente en el resto del continente. Luego, sí va con nosotros. Europa no se puede permitir que en el siglo XXI haya estos regímenes que van contra su pueblo y dictaduras como la que ha sufrido el pueblo cubano o el venezolano.

P.- ¿Se alegra de la muerte de toda la cúpula de la dictadura iraní que lapida mujeres, las apalea por la calle, asesina a manifestantes y cuelga a homosexuales?

R.- Éste es el peor de los terrorismos. Evidentemente, nadie quiere guerras ni que la gente muera. Pero ¿alguien me puede explicar cómo se acaba con esto, con gobiernos que tienen programas nucleares? Francamente, es política para adolescentes pensar que mirar para otro lado es solucionar algo.

P.- El otro día, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, le llamó lamebotas de Donald Trump.

R.- Todos los días dicen una cantidad de barbaridades fruto de la desesperación y de los guiones de La Moncloa. No hay más proyecto que el boicot sistemático a Madrid. La frustración les lleva a comportarse como si estuvieran en una taberna. Cualquiera con un poco de criterio sabe que esto es más frustración que otra cosa.

P.- ¿Le tiene miedo al candidato a tiempo parcial Óscar López?

R.- Lo que me preocupa es que están a hacer daño. Son 22 ministerios y la Delegación de Gobierno, a la contra, todo el tiempo. Han hecho una lista perfecta de lo que puede hacer daño a Madrid. ¿Las inversiones? Pues nos imponen el impuesto de patrimonio. ¿La gestión público-privada en la universidad, la formación profesional o la sanidad? Pues decretos y decretos en plan comunista en lugar de ayudar en lo público.

Ayuso: «Ese daño contra Madrid me duele profundamente»

Quieren vivir de lo público para que lo público no funcione, crear pobreza, miseria y un sistema de subvención. Ese daño contra Madrid me duele profundamente. Como también que los vecinos de Fuenlabrada, de la corona metropolitana o de Alcobendas, de todas partes, que están peleando y trabajando duro, sean el cajero automático de España y vean cómo el Gobierno tira su dinero en promesas electorales, en comprar nacionalistas… El proceso que nació en el País Vasco, que continúa en Cataluña y que el Gobierno alimenta porque necesita llevarnos a una República plurinacional. Eso es lo que me duele. Mis preocupaciones están en el daño gratuito que se les hace a los madrileños y al resto de los españoles. Esa impunidad, esa maquinaria totalitaria contra los intereses de todos, esa herencia que va a costar tanto levantar. Eso es lo que me tiene más preocupada.

P.- El odio que le tiene Sánchez debería analizarse en un psicoanalista, debería ir a un diván y que le digan qué le pasa con usted, ¿por qué la odia tanto?

R.- Siempre ha sido así. En la pandemia nos cerró ilegalmente, lo llevé a los tribunales y lo gané. También se inventó un comité de expertos falsos, lo denuncié y lo gané. Denunciamos las tramas de las mascarillas. En definitiva, yo creo que aprendió que Madrid no tragaba con lo que ellos pretendían.

Ayuso: «A Sánchez Madrid le resulta muy molesta porque le canta las verdades con datos»

Para ese proceso de ruptura, la capital de España le resulta muy molesta porque es un lugar que le canta las verdades con datos y demuestra que, desde el aspecto liberal, la empresa crece, las familias tienen más oportunidades, atraemos más eventos que nunca… Le ponemos contra el espejo de sus contradicciones y su hipocresía. Y alguien que es profundamente tirano eso no lo soporta.

P.- ¿Es consciente de que van a ir a por usted, sea en la persona de su pareja, de su hermano…?

R.- O de mi jefe de gabinete, lo han intentado todo.

P.- Del jefe de gabinete piden la destitución todos los días, ¿va a echar a Miguel Ángel Rodríguez?

R.- Tengo mi máxima confianza en él. Intentan judicializar a todo mi entorno para amedrentarnos y quitarme las ganas. Pero cuanto más lo intentan, peor lo llevan.

P.- Entonces, ¿a Rodríguez lo confirmamos en el puesto?

R.- Absolutamente. Pero no sólo por eso, porque es un genio y lo saben. Si fuera un Iván Redondo de la vida, ¿tú crees que iban a estar tan preocupados?

P.- Es como comparar a un jugador de pueblo con Cristiano Ronaldo.

R.- Efectivamente. Ellos han hecho una lista y han dicho: quién rodea a esta mujer, quién le puede dar soporte emocional, quiénes son sus familiares, su entorno… Van uno a uno.

P.- Y, ¿qué va a ser lo siguiente con Alberto González Amador?

R.- No lo sé, pero nunca van a parar. Nunca contrató con la Comunidad de Madrid, nunca ha venido a hacer negocios. Esto es intentar aislarme socialmente. Yo no podría tener una relación con ninguna de las cientos de miles de empresas con las que contrata la Comunidad de Madrid, ni los cientos de proveedores que tiene cada una de esas empresas, o con cualquier empresa que por un motivo o por otro reciba una ayuda o una subvención que tenga algo que ver con la Comunidad de Madrid. Es decir, yo no podría salir con nadie más que con un socialista. Y si puede ser muy corrupto, para que nadie le mire, se me permitiría cualquier cosa.

Ayuso: «Gestiono casi 30.000 millones de euros de presupuesto. Tenemos un Gobierno que cuadra al céntimo todo lo que toca»

Si la de comunismo o libertad no es libre para decidir con quién quiere salir y cómo quiere llevar su vida, pues apaga y vámonos. Hay que ser coherente. Y cada uno llevar su vida personal como quiere. Yo la mía siempre la he mantenido al margen de la Comunidad de Madrid. Gestiono casi 30.000 millones de euros de presupuesto. Tenemos un Gobierno que cuadra al céntimo de euro todo lo que toca y así lo saben los madrileños.

P.- ¿Habrá más rebajas fiscales en la Comunidad de Madrid? Si Madrid ha crecido en los últimos 20 años es por las rebajas fiscales, por tener una política fiscal muy razonable para el ciudadano. Creo que debería ser más razonable aún.

R.- Siempre me gustaría seguir bajando impuestos, hemos demostrado que cuando bajamos impuestos recaudamos más. Tiene que haber unos límites, porque nosotros, a través de las inversiones, del empleo privado, pero también de la recaudación es como gestionamos servicios públicos de calidad. Dentro de ese equilibrio todavía hay unos márgenes que estamos estudiando. Por ejemplo, en compra de vivienda, especialmente para la gente joven. Somos la única región sin impuestos propios que bonificamos donaciones y sucesiones al 99% entre padres e hijos, al 50% entre hermanos, tíos y sobrinos. Hacemos lo que nadie hace, pero tiene que haber un equilibrio.

P.- ¿Qué le parece el amaño de las oposiciones de Parla, de las cuales iban a salir beneficiados numerosos miembros del equipo de gobierno y aledaños y también de Más Madrid? Un caso destapado por OKDIARIO.

R.- Está ocurriendo en todas partes. Escándalos en las oposiciones de RTVE o en el MIR. Todo es profundamente antidemocrático, un asalto a lo público. Hacéis bien en destaparlo. También hubo casos de vivienda de protección oficial en Fuenlabrada; la Operación Pantano en San Martín de Valdeiglesias, el caso de la ITV de Móstoles. Demuestran por qué en algunos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid hay tal desigualdad en los servicios públicos. Unos han apostado por la familia, la seguridad… y otros están en el ecofeminismo de género para hacer redes clientelares.

P.- El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ¿va a seguir en el cargo? Las acusaciones son graves. Es verdad que nunca he entendido esta ley que invierte la carga de la prueba.

R.- Manuel Bautista llegó a alcalde de Móstoles por expreso deseo del pueblo mostoleño, que le puso ahí para que le diera la vuelta a un municipio que estaba carcomido por corrupción. Muchos de los miembros del anterior gobierno están ahora, casualmente, trabajando en La Moncloa. No sé cómo al presidente de una Nación no le da vergüenza utilizar su poder contra alcaldes y con acusaciones sin prueba alguna. Primero era una disputa laboral, pero como vieron que pasaba el tiempo y que había que darle chicha pasó a ser acoso sexual. No sé dónde está la prueba, la denuncia, no sé de qué se le acusa. Yo, desde luego, no pienso permitir que a nadie de mi confianza, por una acusación, se le destroce ni su prestigio ni su trabajo. Y también por respeto a los vecinos de Móstoles, que querían a Manuel Bautista de alcalde. ¿Quién es Sánchez para destrozar la voluntad del pueblo? La denunciante acudió al PP de Madrid y se le preguntó si era acoso sexual, y dijo que no.

Ayuso: «España está llena de casos de personas señaladas que luego han quedado en nada, como el alcalde de Algeciras»

Cuando se opera de mala fe, vamos mal. España está llena de casos de personas señaladas que luego han quedado en nada, como el alcalde de Algeciras. No creo en la justicia de autor, creo en la que se imparte en los juzgados. Conmigo que no cuenten para desguazar el honor de nadie de forma gratuita. Del mismo modo, condeno enérgicamente a quien utiliza su poder para acosar a una mujer en una posición subordinada o débil.

P.- La entrada de ilegales a mansalva que está propiciando este Gobierno está mexicanizando o argentinizando España. En la calle Jorge Juan de Madrid, donde están los restaurantes de moda de la capital, tres serbios secuestraron a un canadiense y la Policía lo frenó. ¿Estamos mexicanizando España gracias a la puerta abierta de Sánchez?

R.- Cuando no hay ley ni orden, pasa todo lo demás. He conocido épocas en Madrid mucho más inseguras, en los años 80 y 90, por ejemplo, con la droga, había atracos por doquier en todas partes. Pero donde no hay ley y orden, ya todo es posible. Y cuando se masifica cualquier servicio, la convivencia también queda desguazada. El Gobierno blanquea a personas sin conocer sus antecedentes.

P.- Yo tengo la sensación de que en Madrid y en el resto de España, sobre todo en el Estrecho, en Andalucía, las mafias se están asentando cada vez más.

R.- Donde no hay ley ni orden, hay ley de la selva. Cuando no se confía en el Estado de Derecho, cuando no se aplican las leyes con rigor, cuando no se refuerzan las fronteras, no se dota de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad… Es decir, cuando hay dejación de funciones a propósito, como hace este Gobierno, pasa todo lo demás. Hay que apuntar todo aquello que tiene que ser reformado para que, en cuanto llegue un cambio de Gobierno, se cambie de raíz, porque esto es insostenible. No se puede permitir la reincidencia o el narcotráfico.

Ayuso: «Hemos llevado a la Justicia varios casos de fraude de menores que no lo eran»

P.- Y, ¿qué va a hacer con los menas en la Comunidad de Madrid?

R.- Hemos llevado a la Justicia varios casos de fraude de menores que no lo eran, y estamos trabajando para denunciar que no queremos recibirlos en estas circunstancias. Estamos muy solos porque el Gobierno lo hace a propósito. Elige municipios para hacer un poco más de daño y asienta campamentos que no controla, sin saber qué personas llegan y se van. Es un daño gratuito a los españoles, todo el día, todo el tiempo. Es desesperante.

P.- ¿Ustedes están aceptando todas las cuotas de menas que les impone el Gobierno?

R.- Desde el primer día, estamos denunciando ese reparto. Una vez aquí, no tenemos competencias en seguridad ni extranjería ni fronteras. Lo que hacemos es cumplir con la obligación legal.

P.- Volvamos atrás, ¿va a haber alguna rebaja fiscal?

R.- Ahora mismo no podemos anunciar nada, pero estamos trabajando especialmente para la compraventa de viviendas para los jóvenes. Acabamos de anunciar nuevas rebajas, hay que ir poco a poco con equilibrio, porque no sabemos qué trama el Gobierno para su último año de campaña. Hacen una recaudación fiscal sin precedentes con el No a la guerra. Ya sabes que tú vas al surtidor de la gasolinera y con el cheque descuento dices No a la guerra y ya te aplican el descuento. Algo me dice que lo que van a anunciar sobre ayudas será más de lo mismo: o pasta para amigos o nuevas mordidas a los presupuestos de Madrid.

P.- Si usted fuera Sánchez ¿qué hubiera hecho desde el minuto uno de la guerra de Irán?

R.- Rebaja del IVA de carburantes y rebajas fiscales en todos los órdenes. En España no se puede contratar. Nos están llevando a un Estado completamente empobrecido, que es lo que busca Sánchez a través de la inmigración irregular. Y es lo que pretende con la clase media, la fortaleza en España. Quiere fabricar un país de unos pocos ricos –ellos dentro, por supuesto– y una masiva pobreza, y que los ciudadanos no quieran ser dueños de sus propias vidas, que la gente diga: «No me compensa trabajar porque al final cobro lo mismo no trabajando, no me compensa contratar, comprar, ampliar mi negocio». Nos llevan al desincentivo masivo, al socialismo masivo, para transformar España a gusto de los señores que nos gobiernan.

Ayuso: «Hay que dejar a los niños fuera de los debates como los de la comida halal en los colegios»

P.- Vox ha criticado que se sirvan menús halal en los colegios públicos madrileños.

R.- Hay una ley del Gobierno de la Nación que va a obligar a que en los colegios haya menús halal para niños. Hay que dejar a los niños fuera de estos debates. Igual que hay niños que no consumen según qué alimentos porque son celíacos, esto tiene que ser un poco lo mismo. Son debates estériles porque estamos hablando de un porcentaje mínimo de la población, 16.000 niños en una comunidad de 1.200.000 alumnos. Si nos vamos a la raza pura ibérica, no comeríamos nada, porque ni las especias, ni el tomate, ni el arroz, ni la patata, ni los cítricos son de la Península Ibérica pura. España es un país de cruce de caminos mestizo.

P.- Usted suele decir que Vox y Sánchez y el Partido Socialista no comparten principios pero sí intereses, ¿lo sigue manteniendo?

R.- Yo pienso que España tiene tantos problemas, tan gordos… La transformación que están haciendo de España, su empobrecimiento, su aislamiento ante el mundo… Eso es lo que realmente me preocupa. Que para Estados Unidos Europa no sea un socio aliado preferente y que lo sea Marruecos. Me preocupa el envejecimiento de España. Nosotros estamos revirtiéndolo a través de políticas que fomentan la maternidad, estamos repoblando los pueblos de Madrid. Pero hay partes de España que se están quedando sin niños. En fin, deshacer todo el daño que ha hecho el proyecto de Sánchez en estos años es lo que a mí me preocupa.

Ayuso: «España está secuestrada y parece que todo da igual, no importa si mientes, no importan los casos de corrupción»

España está secuestrada y parece que todo da igual, no importa si mientes, no importan los casos de corrupción que se multiplican –siempre les digo: «Por favor, corrómpanse más despacio porque no nos da tiempo a asimilarlo todo»– y se nos olvida la España que hemos sido y que somos: generosa, alegre, libre, simpática, que pelea, que celebra en comunión. Ésa ha de ser mi misión y mi batalla mientras sea presidenta de Madrid.

P.- ¿Qué le parece Santiago Abascal?

R.- Pues pienso que cada uno tiene ahora mismo sus proyectos. El mío es el de una mayoría absoluta de ciudadanos que nos han votado en Madrid para que gobernemos para todos bajo un criterio claro. Lo importante en mi caso es poder defender una hemeroteca después de siete años y saber que he gobernado bajo ese principio en el que he apostado por la empresa, el capital, la propiedad, la inversión pero con unos excelentes servicios públicos de gran calidad, de manera que nadie se quede atrás cuando tiene un problema en la sanidad o accede a un transporte de primera o atrae los grandes eventos como la Fórmula 1, la Fórmula E… En fin, son eventos que se dan en pocos lugares del mundo, la cultura, la gastronomía… Mi pelea es ésta.

P.- ¿Habla alguna vez con el señor Abascal?

R.- No recuerdo ahora mismo la última vez que hablamos. Lo que tengo que hacer es ser fiel a lo que me han dicho las urnas. Una mayoría absoluta para hacer reformas necesarias para defender a la Comunidad de Madrid y los intereses de España. Es en lo que he estado siempre.

P.- Aquí en Fuenlabrada hay un centro de menas y los trabajadores denuncian agresiones sistemáticas, ¿por qué no lo cierran?

R.- Estamos obligados a acoger a los menores, a tener centros. Delegación del Gobierno, que es quien tiene las competencias, tiene que garantizar la seguridad. Nosotros estamos apostando por dar formación profesional, por traer otros proyectos. Yo quiero lo mejor para los vecinos de Fuenlabrada. Además de más servicios de sanidad pública, como el centro de protonterapia, que va a salvar la vida a muchos niños y jóvenes y personas de todas las edades con cáncer. Eso es también lo que se hace aquí en Fuenlabrada.

P.- ¿Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno?

R.- Lo necesitamos. Nada desearía más, desde luego. Sí, va a serlo, vamos a ayudar a que así sea.

P.- ¿Aspira a sucederle cuando deje la presidencia del Gobierno?

R.- Todo aquel que aspire a ocho años, cuatro años vista, es que no se da cuenta de lo que está pasando en España. Estas elecciones van a ser prácticamente constituyentes. O España cambia de Gobierno o esto va a ser imposible, porque este Gobierno que no conoce límites, cada vez pone más dificultades para que haya una alternancia democrática en nuestro país. Quien piense en la herencia a futuro está faltando a España, es una gran traición a los intereses del país y se está equivocando profundamente.

P.- ¿Hasta cuándo se presentará usted como candidata a la Comunidad de Madrid?

R.- Es una decisión que también le compete al pueblo de Madrid, que confía en lo que estamos haciendo. Hemos puesto en marcha muchísimos proyectos preciosos que quiero ver cómo siguen adelante. Ahora estoy en eso y no pienso en nada más. Además, cuando uno preside una comunidad autónoma, ya está presidiendo un poquito España, como representante ordinario del Estado. ¿Qué más se puede pedir en la vida?

P.- El acceso a la vivienda por parte de los jóvenes en Madrid está cada vez más imposible, ¿cuántas viviendas públicas van a hacer en los próximos años?

R.- Pues estamos hablando por un lado de las viviendas del Plan Vive, de las ayudas al alquiler, de los planes que ayudan a afrontar la entrada para acceder a una hipoteca y que dependiendo de tu tramo de edad puede ir desde el 80 hasta casi el 100% del aval de la entrada, los nuevos desarrollos urbanísticos… Son muchos planes que se van solapando más planes nuevos que vamos a poner en marcha para residencias. Cientos de miles. Es verdad que en España ha habido una campaña en contra de la construcción. Se le llamó el ladrillazo de una manera muy torpe y ciega.

Ayuso: «Lo que está consiguiendo el Gobierno es que seamos todos iguales en la pobreza, que no tengamos aspiraciones ni propiedades»

España ha seguido creciendo demográficamente y, desde el año 2000, mientras España seguía creciendo la oferta de vivienda se quedó en la mitad. Por tanto, hay un déficit tan evidente de viviendas que, o hay una bajada masiva de impuestos y se libera suelo de manera masiva, o nada. Y lo mismo ocurre con la ley de alquiler: intentando meterse en la vivienda de manera liberticida como está haciendo el Gobierno han hundido el mercado en Cataluña porque ya no hay oferta y en el resto de España también están multiplicando la vivienda turística y otro tipo de formas de alquiler porque la clase media ya no quiere poner sus viviendas en alquiler porque el Gobierno te las interviene. Lo que está consiguiendo el Gobierno es que seamos todos iguales en la pobreza, que no tengamos aspiraciones ni propiedades. Hoy tener una vivienda es un problema. Nadie se atreve a poner su casa en alquiler porque te la intervienen o por los inquiokupas. Eso en una región de gran rotación como Madrid, que es una región internacional de estudiantes y de proyectos, nos hace polvo. Y lo saben. Saben que esto a Madrid nos hace papilla.

P.- Le acaba de dar una mala noticia a Pedro Sánchez porque veo que hay Isabel Díaz Ayuso para rato, ¿no?

R.- Pues la verdad es que sí. Que se le quite la obsesión porque estamos muy ocupados haciéndolo lo mejor que podemos, con criterio, con cabeza. Y pienso que está funcionando. Nunca me doy por satisfecha, siempre pienso que se puede ir a más y hay siempre muchos problemas. Pero muchos los provoca este Gobierno, que nunca tuvo que existir.

P.- Bueno, existe porque Rajoy no dimitió.

R.- Existe porque hay una banda del Peugeot que llegó de manera ilegal con unas urnas de cartón, las cosas como son. Este cambio tiene que llegar y vamos a estar todos remando porque España merece un cambio urgente y una reforma profunda de todo el daño que han hecho. Ahí estaremos para ser testigos. En Madrid siempre estamos apuntando todo aquello que hay que cambiar y, cuando Feijóo llegue al Gobierno, va a tener un programa muy claro para cambiarlo. Y nosotros estaremos ahí para dar la turra, que somos muy pesados los madrileños.

P.- Pues nada, presidenta, ¿nos tomamos una cañita tabernaria?

R.- Vamos a por ello, vamos a ver qué cervecillas nos ponen y, si no, pues nos vamos al vino o al vermut. Lo bueno es que hay para todos los gustos.