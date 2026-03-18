Ayuso: «2,3 millones de personas han solicitado la nacionalización por la Ley de Memoria Democrática y más de 1 millón ya han iniciado el proceso»

Isabel Díaz Ayuso desvela las dimensiones reales de una de las mayores operaciones de ingeniería electoral de la historia reciente de España. La presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia en una entrevista exclusiva con OKDIARIO que la Ley de Memoria Democrática se ha convertido en una fábrica de nuevos votantes para Pedro Sánchez: 2,3 millones de personas han solicitado ya la nacionalización española al amparo de esa norma y más de 1 millón han iniciado el proceso.

«Dan el carnet de español a personas que jamás han estado en España y que a lo mejor sus padres tampoco», advierte Isabel Díaz Ayuso, que apunta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsable de una estrategia que, a su juicio, no tiene otro objetivo que alterar el mapa electoral antes de las próximas elecciones generales.

«Esto es lo que no se puede consentir», subraya la presidenta, que recuerda que muchos de esos nuevos españoles provienen de países donde nunca han celebrado elecciones democráticas. «¿Cómo vamos a confiar en que el proceso sea democrático si su gobierno no lo es?», se pregunta Ayuso, que exige al Ejecutivo transparencia inmediata sobre el alcance real de las nacionalizaciones masivas.

P.- ¿Le da miedo el voto por correo?

R.- Una vez en la urna, creo en el sistema.

P.- El voto por correo permanece guardado en sacos y se saca el día de las elecciones.

R.- Las elecciones de 2023 se basaron en la compra nacionalista de la voluntad del pueblo de Cataluña. Les conviene comprar el voto del pueblo catalán a través de una transformación que no es propia de Cataluña, porque Cataluña nunca fue lo que ellos pretenden que sea. También, jugando con las circunscripciones y, en las elecciones del 2023, con el desincentivo del voto por correo. Y pienso que ahora pueden estar haciendo lo mismo, pero en lugar de con el voto por correo, con las regularizaciones y las nacionalizaciones masivas.

P.- Tengo aquí datos del CIS sobre intención de voto más simpatía por partidos, según el país de origen de los nacionalizados. La mayoría de los que proceden de Ecuador, Colombia, Marruecos, Cuba y Francia vota al Partido Socialista. El único país cuyos nacionalizados españoles votan muy poco al Partido Socialista y muchísimo al Partido Popular y a Vox es Venezuela.

R.- No se sabe exactamente qué votaría cada uno porque, a poco que uno tenga un mínimo de rigor, ve desde fuera que lo que está pasando en España es catastrófico. Y todo aquello que está vaciando estos países de población joven y de talento es exactamente lo que el Gobierno de Sánchez está trayendo a España, que es miseria, pobreza y un sistema clientelar a través de la subvención. Por tanto, es mucho pensar que ese voto va a ser tuyo.

Isabel Díaz Ayuso: «El Gobierno de Sánchez está trayendo a España miseria, pobreza y un sistema clientelar a través de la subvención»

Pero lo que sí es denunciable, o por lo menos creo que ha de llamarnos la atención –y es donde todos tenemos que poner la vista–, es en qué se pretende y quién está detrás. Y yo apelo a que la prensa haga su trabajo, que los ciudadanos hagan el suyo y a exigirle transparencia al Gobierno. Por un lado están las regularizaciones masivas –que el Gobierno dice que serán 500.000 personas, pero organismos independientes como Funcas calculan que son más de 850.000 más el arraigo familiar-. A eso se le añaden las nacionalizaciones masivas. Dan el carnet de español a personas que jamás han estado en España, y a lo mejor sus padres tampoco, a través de la llamada Ley de Memoria Democrática. 2.300.000 personas lo han solicitado y más de un millón ya han iniciado el proceso.

P.- Y han nacionalizado a un millón. Esos son todos votos para la izquierda.

R.- Eso es lo que pretende el señor Bolaños, que está detrás.