Se insta a los jardineros a esparcir esta especia por los jardines en junio

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de las temperaturas, son muchos los que aprovechan para poner a punto sus jardines. La primavera avanza hacia su recta final y cada vez son más quienes desean disfrutar de barbacoas, reuniones familiares o simplemente de un espacio donde tomar el sol durante los meses más cálidos. Por ello, no son pocos los que recurren a jardineros profesionales para sacar el máximo partido a estos espacios.

Y es que los expertos en jardinería no solo saben identificar el estado del césped, las necesidades nutricionales de la tierra o los cuidados específicos que requiere cada planta. También conocen cómo mantener un ecosistema equilibrado, algo fundamental para que insectos, microorganismos y pequeños animales contribuyan a la salud general del jardín. En este contexto, un jardinero ha compartido uno de los trucos que más sorprende a quienes lo escuchan: utilizar una especia que probablemente ya se encuentra en cualquier cocina. Basta con espolvorearla sobre la tierra o el césped para obtener importantes beneficios.

La canela, una aliada inesperada para el jardín

La especia en cuestión es la canela. Conocida por su aroma y por su uso habitual en repostería, también posee propiedades que pueden resultar muy útiles en el cuidado de jardines y huertos.

Muchos jardineros la utilizan como una alternativa natural para proteger las plantas frente a determinados hongos y microorganismos que pueden proliferar en la tierra, especialmente durante los meses cálidos y húmedos. Al espolvorearla sobre la superficie del sustrato, ayuda a crear un entorno menos favorable para algunos de estos organismos.

Un remedio natural para esquejes y plantas jóvenes

Uno de los usos más populares de la canela en jardinería está relacionado con los esquejes. Cuando se corta una rama para reproducir una planta, la zona del corte queda especialmente expuesta a infecciones y hongos.

Aplicar una pequeña cantidad de canela sobre esa superficie puede ayudar a protegerla mientras la planta desarrolla nuevas raíces. Por ello, muchos aficionados a la jardinería la consideran una alternativa económica y fácil de encontrar frente a otros productos comerciales.

También ayuda a mantener alejadas algunas plagas

Otro de los motivos por los que esta especia ha ganado popularidad es su aroma intenso. Algunos jardineros aseguran que puede contribuir a mantener alejados ciertos insectos y pequeñas plagas cuando se utiliza alrededor de las plantas más vulnerables.

Aunque no sustituye a un tratamiento específico cuando existe una infestación importante, sí puede formar parte de una estrategia preventiva más natural y respetuosa con el entorno.