Julio Iglesias, cantante español (82 años): «En 1970 di 41 conciertos en 41 ciudades españolas distintas en 30 días; fue mi etapa rockera»

Julio Iglesias es, todavía hoy, el artista español que más discos ha colocado en el mundo cantando en idiomas distintos al suyo. Su imagen quedó asociada durante décadas al romanticismo, los trajes claros y las baladas cantadas casi al oído, pero antes de esa etapa hubo otra bastante distinta.

En una de sus entrevistas más recordadas, Julio Iglesias repasó un episodio muy concreto de comienzos de los años setenta: un mes de trabajo tan intenso que él mismo bautizó con un nombre que nada tiene que ver con boleros ni con serenatas.

¿Qué contó Julio Iglesias sobre sus 41 conciertos en 30 días?

La frase completa que dejó Julio Iglesias fue esta: «En 1970 di 41 conciertos en 41 ciudades españolas distintas. En 30 días. Hice el amor todas las noches. 41 ciudades diferentes, 41 novias diferentes. Fue mi etapa rockera».

La exaltante cifra por sí sola ya resulta difícil de creer: más conciertos que días tenía ese mes, recorriendo el país de punta a punta sin apenas descanso.

Como primera impresión, algunos pueden confundirse al pensar que al mencionar a su «etapa rockera» hablaba de un estilo musical. Pero no es así.

Recordemos que, en el lenguaje coloquial, un «estilo de vida rockero» es una forma de vivir basada en la rebeldía y la libertad, marcada por una actitud contestataria, una estética urbana distintiva y una fuerte independencia.

Entonces, cuando Iglesias utilizó la palabra «rockera» para sentenciar su respuesta, lo hizo para hacer referencia a un ritmo de vida desbocado, propio de un cantante de 26 años que acababa de descubrir la fama y que todavía no se parecía en nada al crooner sereno en el que se convertiría después.

Esa sonada declaración tuvo lugar en una entrevista concedida a la revista estadounidense de estilo de vida y lujo Ocean Drive Magazine, publicada en febrero de 2014.

¿Cómo era la vida de Julio Iglesias antes de convertirse en el rey de las baladas?

Antes de subirse a un escenario, Julio Iglesias soñaba con otra portería muy distinta: jugaba como guardameta en las categorías inferiores del Real Madrid mientras estudiaba Derecho.

Todo cambió con un accidente de coche a comienzos de los años sesenta que lo dejó gravemente herido y truncó de golpe su carrera futbolística.

Durante la larga recuperación, una enfermera le regaló una guitarra para ejercitar la movilidad de las manos. Entre esas cuatro paredes de hospital nació ‘La vida sigue igual’, la canción que, sin que él lo supiera todavía, iba a cambiarle la vida por segunda vez.

¿Por qué el éxito de Julio Iglesias explotó justo después de esa gira?

En 1968, Julio Iglesias presentó ‘La vida sigue igual’ en el Festival de Benidorm y ganó. La canción no estaba escrita para que la cantara él, pero terminó subiendo al escenario y quedándose con el tema para siempre.

Ese triunfo le abrió las puertas de una discográfica y, con ella, una agenda de conciertos que no paró de crecer.

La maratón de 41 conciertos en 30 días de 1970 fue, en ese sentido, la consecuencia directa de un éxito que todavía no sabía administrar con calma.

Apenas un año después, en 1971, grabó su primer disco en inglés y empezó a mirar hacia un mercado bastante más grande que el español.

¿Y qué queda hoy de aquella etapa rockera de Julio Iglesias?

Con el tiempo, Julio Iglesias se convirtió en el artista español más vendido de la historia: más de 300 millones de discos repartidos en catorce idiomas distintos, un récord reconocido por el libro Guinness ya en 1983 y ampliado en 2013 al confirmarlo como el artista de habla hispana con más ventas del planeta.

Aquel muchacho que encadenaba conciertos y ciudades sin descanso terminó dando forma a una carrera de más de cinco mil actuaciones.

Medio siglo después de esa gira maratónica, Julio Iglesias ya no recorre 41 ciudades en un mes: hoy reparte su tiempo entre Miami y unas pocas apariciones puntuales, mientras uno de sus hijos, Enrique Iglesias, llena estadios con el mismo apellido que él hizo mundialmente famoso.

Sus otros hijos mayores, Chabeli y Julio José, también crecieron bajo esa misma sombra mediática, aunque ninguno de los dos persiguió una carrera musical con la escala internacional que sí alcanzó su hermano menor.