Después de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 celebrada el pasado jueves 12 de febrero, el certamen musical que se celebra en el Palau D’Esports L’Illa de Benidorm ya tiene a sus finalistas. Recordemos que, de cada una de las semifinales, pasaban un total de seis propuestas, por lo que disfrutaremos de 12 canciones sobre el escenario. ¡Algo verdaderamente sorprendente y espectacular, qué duda cabe! Es importante tener en cuenta que, hasta el momento, se desconocen los resultados de las votaciones, puesto que se desglosarán una vez conozcamos quién gana la ansiada Sirenita de oro. Por lo tanto, solamente sabemos qué participantes fueron escogidos por el jurado y cuáles por el público (televoto y demoscópico), pero no se sabe el reparto de votos. Así pues, estamos ante una de las finales más abiertas de la historia más reciente del Benidorm Fest.

Es importante tener en cuenta que es el momento más que perfecto para conocer a los 12 artistas y sus respectivas canciones que podremos disfrutar en la final del próximo sábado 14 de febrero. Hay que destacar que, entre ellos, está el nombre del cantante (o grupo) que recogerá el testigo de Melody y se convertirá en el vencedor de esta edición tan sorprendente, a la par que histórica. ¡Está siendo espectacular!

Lista completa de las 12 canciones de la final del ‘Benidorm Fest 2026’:

Clasificados de la semifinal 1

KITAI – El amor te da miedo

– El amor te da miedo María León & Julia Medina – Las damas y el vagabundo

– Las damas y el vagabundo Izan Llunas – ¿Qué vas a hacer?

– ¿Qué vas a hacer? Tony Grox y LUCYCALIS – T AMARÉ

– T AMARÉ Mikel Herzog Jr – Mi mitad

– Mi mitad Kenneth – Los ojos no mienten

¿Quiénes de la semifinal 2 del festival se han clasificado para la final?

Asha – Turista

– Turista Dani J – Bailándote

– Bailándote The Quinquis – Tú no me quieres

– Tú no me quieres Rosalinda Galán – MATAORA

– MATAORA MAYO – Tócame

– Tócame Miranda! & bailamamá – Despierto amándote

¿Cuándo se celebra la Gran Final del ‘Benidorm Fest 2026’?

Como suele ser habitual en este certamen, desde la primera edición que se celebró en 2022 y a la que Happy FM asistió como prensa, en la misma semana se celebran dos semifinales. La primera de ellas el martes y la segunda el jueves, por lo que, por el momento y hasta próximo aviso, también se mantendrá esta dinámica para la gran final. Por lo tanto, será el próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 22:00 hrs (una hora menos en las Islas Canarias), cuando disfrutaremos de las 12 actuaciones. Además, terminaremos la noche conociendo al ganador de la edición. ¡Comienza la cuenta atrás!