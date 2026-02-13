‘Benidorm Fest 2026’: ¿qué artistas de la semifinal 2 han pasado a la Gran Final?

Benidorm Fest 2026 se ha convertido, indudablemente, en uno de los certámenes musicales con más prestigio de nuestro país. Tras su primera edición, que se celebró en 2022 y de la que resultó ganadora Chanel, son muchos los artistas que se han subido al escenario del Palau D’Esports L’Illa de Benidorm para conseguir sorprender a todos y cada uno de los espectadores de La 1 de Televisión Española. El pasado martes 10 de febrero, los seguidores del festival tuvieron la oportunidad de disfrutar de la primera semifinal de esta edición. Por lo tanto, también pudieron conocer el nombre de los primeros finalistas que tratarán de hacerse con la Sirenita de oro el próximo sábado 14 de febrero. Pero no lo harán solos, puesto que ya conocemos qué propuestas les acompañarán en este día tan señalado para todos los amantes del festival.

Después de que se confirmase la participación de KITAI, María León & Julia Medina, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr y Kenneth en la Gran Final, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de los participantes que, tras el apoyo del público o del jurado (o de ambos), han conseguido los puntos suficientes para clasificarse para la final. Debemos destacar que estamos ante una semifinal que parecía una final del certamen, como la propia Asha señaló en la rueda de prensa posterior a la gala, a la que asistió Happy FM.

¿Qué artistas de la semifinal 2 de ‘Benidorm Fest 2026’ han pasado a la final?

Asha

La artista partía con una ventaja, y es que tenía una de las canciones más pegadizas de la edición. A pesar de todo, se negó en rotundo a conformarse con eso, y nos ofreció una de las puestas en escena más sorprendentes no solamente de esta semifinal, sino también de esta edición. ¡Fue sencillamente brillante!

Dani J

El artista, en la rueda de prensa posterior a la semifinal, reconoció sentirse sorprendido por haber recibido el apoyo tanto del público como del jurado, puesto que no había salido del todo contento con el pase. Aun así, tiene claro que está profundamente agradecido con esta nueva oportunidad de subirse al escenario este sábado.

The Quinquis

Los integrantes de esta banda, desde que se confirmó su participación en el festival, no han dejado de regalarnos momentos. Tanto es así que no dejaron indiferente a nadie con su puesta en escena, en la que acabaron subidos a una «moto campera», propia de «los quinquis de la época», como aseguró el grupo en la rueda de prensa posterior a la semifinal.

Rosalinda Galán

Sin duda, la andaluza cuenta con una de las puestas en escena más impactantes, cuidadas y sorprendentes de la edición. Su equipo, junto al liderado por Sergio Jaén, desde el primer momento se pusieron manos a la obra a la hora de crear una auténtica obra de arte sobre el escenario del Palau D’Esports L’Illa de Benidorm.

MAYO

El sevillano tenía ganas de sorprender a los espectadores del Benidorm Fest 2026, y parece que lo ha conseguido con creces, puesto que ha obtenido el apoyo más que suficiente para ganarse a pulso una plaza en la final. ¿Conseguirá llevarse la ansiada Sirenita de oro que se le otorga al vencedor del festival?

Miranda! & bailamamá

En numerosas ocasiones, aseguraron que su principal objetivo era poder pasar a la final para así tener una nueva oportunidad para llegar a muchos más espectadores. ¡Lo han logrado! Y lo han hecho con una puesta en escena muy divertida, en la que, sobre todo, ellos han disfrutado muchísimo. ¡Lo han transmitido a la perfección!