‘Top Chef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, miércoles 4 de marzo?

Como cada miércoles, La 1 de Televisión Española emitió un nuevo programa de Top Chef. El popular formato de postres y recetas se está convirtiendo en una de las apuestas más interesantes de la temporada. De esta manera, el pasado 4 de marzo, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de ver una nueva entrega. Poco a poco, la lista de concursantes está disminuyendo. De hecho, la semana pasada, Mariano Peña fue el elegido para abandonar el formato. Un adiós que no estuvo exento de emociones y que dejó a Belén Esteban completamente rota.

Sin embargo, los cocinados tienen que continuar. En la gala de anoche, los concursantes comenzaron haciendo frente al cocinado de un plato que fusionaba la cocina francesa y la del lejano oriente. Una prueba que requería orden y mucha precisión. De hecho, se les dificultó un poco a Ivana Rodríguez y a Luis Merlo. Pero, a Belén Esteban le salió tan bien que se convirtió en la ganadora. Lejos de quedar aquí, los concursantes tuvieron que hacer frente a un banoffee tradicional y otro inclusivo apto para celíacos y veganos.

La prueba no ha estado exenta de inconvenientes. De hecho, Natalia se ha equivocado de tarta y ha robado la de Desirée y Luis Merlo. Una situación que, como consecuencia, ha afectado a Ivana Rodríguez y a Alejandro. Elaborar este plato británico no era nada fácil, pero los participantes le hicieron frente como pudieron. Sin embargo, el jurado se mostró tajante con algunas de las celebrities. Por ello, mandaron a la prueba de eliminación a Roi, Ivana, Alejandro, Natalia y Tote.

¿Quién fue el expulsado ayer, 4 de marzo, en ‘Top Chef’?

Tras una tercera prueba, de equipos, donde han salido victoriosos Belén, Natalia y Alejandro, llegó el momento de la prueba de eliminación. Roi, Ivana y Tote han tenido que sorprender al jurado con una torrija gourmet. Poco a poco, los participantes fueron haciendo frente a la prueba, aunque hubo algunos inconvenientes por el camino.

En el caso de Ivana, la joven perdió el anillo que su hermana, la pareja de Cristiano Ronaldo, le dio cuando se convirtió en madre. «¿Será una señal para que sienta que mi hermana está aquí conmigo?», preguntó la participante. Roi hizo frente a su elaboración como pudo, con canciones y chistes incluidos. Todo ello mientras Tote, a cinco minutos del final de la prueba, no había comenzado a freír las torrijas.

Los miembros del jurado han deliberado qué concursante debía abandonar las cocinas de Top Chef. De esta manera, han decidido dejar en la cuerda floja a Roi y a Tote. «Nos hemos tenido que basar en algo muy ajustado: el sabor y las texturas», les explicó el chef Paco Roncero. Fue entonces cuando anunciaron el nombre del nuevo expulsado: Tote Fernández. «Estoy triste porque parte por haber fallado, algo que me molesta un poco. Por otro lado, estoy feliz de haber conocido a todo el mundo que he conocido. Me llevo eso en el corazón y este programa para toda la vida», dijo el expulsado antes de irse.