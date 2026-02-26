‘Top Chef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, miércoles 25 de febrero?

La 1 de Televisión Española continúa conquistando a sus espectadores con su programación televisiva. Como cada miércoles, Top Chef regresó al prime time de la cadena líder de RTVE y lo hizo con el objetivo de presentarle a la audiencia un nuevo programa. De esta manera, el formato comenzó con diversos retos que pusieron a prueba la paciencia de los concursantes. La primera prueba consistía en elaborar un postre con casquería. Por lo tanto, las celebridades tenían que combinar técnica, creatividad y valentía si querían salir victoriosos. Tras esto, hubo una pequeña modificación. «No habrá prueba de equipo, todas serán individuales. Jugaréis dos pruebas en dos rondas de cinco y los peores se irán a la prueba de fuego», les informó Paula Vázquez, la presentadora.

El programa fue avanzando, pero ya iba llegando la hora de conocer a los participantes que se lo jugarían todo. Como a la prueba de fuego no podían llegar seis, los jueces señalaron a Ivana, Desi, Natalia y Mariano como los candidatos a disputarse su permanencia, puesto que habían sido los peores en su cocinado. Pero hubo modificaciones. La semana pasada, Desi había sido la pastelera top. Por lo tanto, este mérito le valió para salvarse y, con ello, salvar a Natalia de cocinar. Una situación que dejaba a Ivana Rodríguez y a Mariano Peña en la línea roja.

¿Quién fue el expulsado ayer, 25 de febrero, en ‘Top Chef’?

Los jueces le propusieron a los concursantes cocinar una isla flotante con hilos de caramelo. Un reto muy elaborado y delicado, pero que cada uno hizo como pudo. De esta manera, tras ello, la hermana de Georgina Rodríguez fue la primera en presentarlo. Ante ello, los chefs le contaron que su único fallo había sido el caramelo. Por su parte, el actor destacó por haber cocinado una «espectacular crema inglesa».

Por mucho que ambos lograron ejecutar el postre con moderación, uno de ellos tuvo que despedirse de manera oficial de Top Chef. Eso sí, antes, nombraron a Samantha como la pastelera top de la semana. Seguidamente, revelaron el nombre del nuevo expulsado del formato de repostería. «La persona que abandona las cocinas es Mariano», anunciaron. Una decisión que dejó a todo el grupo desolado, especialmente, a Belén Esteban.

La colaboradora televisiva no pudo evitar romper en llanto al ver cómo su compañero tenía que abandonar el concurso. «Somos como el matrimonio de Top Chef. Para mí va a ser un poco duro porque éramos un cuadro. Con mirarnos ya sabíamos. Es que nos hemos reído mucho», explicó ella. «Pero tú eres una roca dura de Chipiona y tú puedes con esto y con más», le dijo el actor para animarla. «Soy de Paracuellos, con todos mis respetos a Chipiona», respondió Belén Esteban con humor.

«Estoy muy triste, he llorado un montón. Donde veías a Mariano, me veías a mí. Me da mucha pena, la verdad. Le voy a echar un montón de menos, pero bueno, Mariano Peña siempre estará en mi vida», concluyó ella. «Solo me queda decir, fue bonito mientras duró», decía Mariano Peña antes de irse de Top Chef. «Me voy con una mochila cargada de recetas, de mucho cariño, muchísimo respeto por todo el equipo y de ilusión también», concluyó.