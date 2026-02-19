‘Top Chef’: ¿quién fue el expulsado de ayer, miércoles 18 de febrero?

La pasada noche del 18 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva entrega de Top Chef. Hasta hace unos años, la audiencia tenía la oportunidad de ver este formato bajo el título de Bake Off: Famosos al horno. Pero, el 2026 ha llegado de la mano de muchas novedades a la cadena. Por ello, el popular formato de postres y recetas ha regresado con otro nombre. Eso sí, Eva Arguiñano y Paco Roncero vuelven a la carga como miembros del jurado. Una labor que ejecutan junto al también argentino Osvaldo Gross, que se encarga de sustituir a Damián Betular.

En el programa del pasado domingo, los espectadores pudieron ver cómo Mariana Castaño se convirtió en la primera expulsada de la edición. Pero, no sería la única en vivir esta situación. Top Chef ha regresado este miércoles y lo ha hecho para emitir un nuevo programa. Un encuentro televisivo que estuvo estructurado en cuatro retos exigentes. Pues, se pondrían a prueba las habilidades culinarias, la gestión de la presión y el trabajo en equipo de los concursantes. Pero, tras varias pruebas, hubo tres celebridades que se jugaron su permanencia en el talent culinario.

¿Quién fue el expulsado ayer, 18 de febrero, de ‘Top Chef’?

Por mucho que lo intentaron, fueron sentenciados como los peores del grupo. Por ello, tuvieron que hacer frente a un último reto que dictaminaría quién se convertiría en el segundo expulsado de la edición. Eva Isanta, Luis Merlo y Alejandro Vergara tuvieron que confeccionar seis galletas rellenas de nube para convencer al jurado. Una prueba que no fue nada fácil y que terminó condenando a la actriz.

Todos los presentes se quedaron completamente apenados con la decisión de los miembros del jurado. Eva Isanta, por su parte, se lo tomó con mucha deportividad. «Me parece justo», dijo. Eso sí, antes de marcharse quiso tener unas palabras con el equipo de Top Chef. «Me da mucha pena, pero me quedo con lo bueno, es una experiencia fantástica. Lo he disfrutado mucho, he pasado por un carrusel de sabores», comentó.

Luis Merlo volvió a salvarse de la expulsión por muy poco, pero el jurado quiso explicarle el motivo por el que no abandonaba el formato. «No son las mejores galletas, pero te he visto concentrado y he visto la mayor evolución de todos tus compañeros», le explicó Paco Roncero. Alejandro, por su parte, fue el que mejor elaboró las galletas.