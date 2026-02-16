‘Top Chef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, domingo 15 de febrero?

La pasada noche del 15 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos del gran estreno de Top Chef. Hasta hace unos años, la audiencia tenía la oportunidad de ver este formato bajo el título de Bake Off: Famosos al horno. Pero, el 2026 ha llegado de la mano de muchas novedades a la cadena. Por ello, el popular formato de postres y recetas ha regresado con otro nombre. Eso sí, Eva Arguiñano y Paco Roncero vuelven a la carga como miembros del jurado. Una labor que ejecutan junto al también argentino Osvaldo Gross, que se encarga de sustituir a Damián Betular.

Top Chef ha comenzado de manera oficial y lo ha hecho con un programa donde las emociones no han faltado en ningún momento. Nuevas celebridades se han puesto el delantal para demostrar sus dotes reposteras en el formato. Una experiencia única que nos está permitiendo ver una cara desconocida de famosos como Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Benita Castejón (conocida antes como el Maestro Joao), Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Alejandro Vergara, Nicolás Coronado, Ana Morgade y Alejandra Osborne.

¿Quién fue el expulsado ayer, 15 de febrero, en ‘Top Chef’?

La gala avanzó y los participantes tuvieron que hacer frente a algunos de los retos planteados por el programa. Algunos concursantes lograron comenzar con buen pie en las cocinas de La 1 como, por ejemplo, Mariano Peña o Belén Esteban. Pero, hubo dos nombres que fueron sentenciados por los miembros del jurado debido a que no supieron hacer frente a lo planteado.

Luis Merlo y Marina Castaño contaron con varios contratiempos durante el cocinado. Y es que, la falta de técnica les puso entre la espada y la pared. «Habéis sufrido mucho. Lo habéis pasado muy mal. Os han superado las recetas y os habéis bloqueado. Nos hubiera gustado haber visto un poco de evolución en alguno de vosotros dos. Nuestra decisión ha sido estrictamente por lo que hemos visto en la última prueba de fuego. Creemos que ha habido una persona que ha puesto un poquito más de actitud y ha presentado una tarta un poquito mejor», explicó el repostero Paco Roncero.

Tras varias deliberaciones, el jurado llegó a la conclusión que la primera expulsada de la edición debía ser Mariana Castaño. Con mucha deportividad, la participante aceptó su expulsión. «Estoy satisfecha por toda la ayuda que he tenido de compañeros y jueces. El gran premio para mí ha sido conocerlos a todos, y a ti, Paula», dijo. Una aventura breve, pero muy intensa con la que se ha mostrado muy agradecida.

Antes de concluir el programa, los miembros del jurado han nombrado al repostero top del día. Un reconocimiento por el que todos los participantes intentarán luchar, pero que no será tan fácil de conseguir. En esta primera ocasión, la afortunada ha sido la cantante Natalia Rodríguez. Una etiqueta que ha recibido con mucha emoción.