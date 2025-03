Ha sido una larga y dulce aventura, pero como toda buena historia que se precie, también tiene que contar con su final. La pasada noche del 24 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos del programa final de Bake off. El popular talent de repostería se ha convertido en uno de los formatos más vistos y queridos por el público de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Y es que, durante esta segunda edición en RTVE, hemos podido ver entre hornos y pasteles a algunas de las celebridades más conocidas del panorama nacional. Un cast de infarto donde una se ha proclamado como la gran ganadora.

Después de 12 semanas de arduo trabajo y preparación, Pol Espargaró, Nagore Robles, Lidia Torrent y Mario Marzo se enfrentaron a la gran final de Bake off como finalistas. Un desenlace de edición muy reñido, pues en la semifinal los jueces no eliminaron a nadie debido al alto nivel de todos los platos. Por ello, la noche se presentaba con cuatro concursantes que lo darían todo por llevarse la victoria a casa. De esta manera, y tras volver a superar con creces la primera prueba de la final, llegó el momento de conocer el nombre del primer participante que se quedaría por el camino: Pol Espargaró. El piloto de carreras ha demostrado un gran talento para la repostería, semana tras semana, pero su tarta de macaron no fue la mejor para el jurado experto.

‘«Me sentía el más flojo de los cuatro y todo merecéis ganar», expresó el deportista. Ante ello, quedaba claro que la victoria se disputaría entre Nagore Robles, Lidia Torrent y Mario Marzo. En la prueba final, los participantes tuvieron que elaborar tres tartas de diferentes tamaños en tres horas. Un reto que solamente el mejor repostero lograría ejecutar a la perfección, y así fue.

Las risas, los nervios, la ansiedad por el tiempo y la desesperación por los problemas que se interpusieron en el camino marcaron la prueba final de Bake off. Fue entonces cuando llegó el momento de catar las elaboraciones. Un tenso momento que comenzó con las tartas de Lidia Torrent, las cuales fueron calificadas como algo simples. Sin embargo, los jueces alabaron su sabor y buen nivel de ejecución.

Seguidamente, Nagore Robles se llevó el aplauso de los expertos por sus tartas. Y es que, la colaboradora televisiva ha demostrado una muy buena evolución durante el transcurso de la edición. Tras ello, llegó el turno de Mario Marzo, que le dedicó su postre a su familia. Una elaboración que supuso el cierre a la cata final de Bake off. Pues, el jurado ya podía decidir el nombre del gran ganador.

Mario Marzo, ganador de la segunda edición de ‘Bake Off’ en TVE

Tras unos minutos de deliberación, los expertos lo tuvieron claro y se lo comunicaron a Paula Vázquez. De esta manera, Mario Marzo se convirtió en el gran ganador de la segunda edición del programa de Televisión Española. Una victoria más que merecida por la que el actor de Los Protegidos fue arropado por todos sus compañeros, también los eliminados. Pues las celebridades expulsadas no quisieron perderse este gran momento.

El pianista y podcaster, visiblemente emocionado, manifestó que quería donar los 100.000 euros del premio a dos entidades: la Fundación Aladina y la Confederación Autismo España. El desenlace de una edición donde las emociones y las risas no han faltado en ningún momento.