Cesc tiene la clave para resolver el lío en la portería del Barcelona: «Si hay una oportunidad…»

Cesc Fábregas ha hablado antes del Trofeo Joan Gamper, en una rueda de prensa en la que todo ha estado enfocado al Barcelona y, también, al lío en la portería. El entrenador del Como puede ser clave para resolverlo, puesto que tiene interés en el fichaje de Iñaki Peña. No lo ha descartado para nada. Todo lo contrario. En caso de producirse, el conjunto culé puede acercarse a la inscripción de Joan García, cuando apenas falta una semana para que debuten en Liga.

«Si hay oportunidad de mercado, ya se verá y se analizará. Intentaremos hacer lo mejor para este club… todos los grandes jugadores son bienvenidos, sobre todos los que pueden entender bien la idea: ayudar en la salida de balón, ser dominante… necesitas jugadores que lo sienten y tratamos de traer jugadores que lo sientan y que entren rápido en dinámica», ha señalado al respecto.

Cesc no ha hablado del resto de conflictos que hay abiertos en Can Barça, como todo lo sucedido con Ter Stegen. Del que sí que ha hablado, cómo no, es de Lamine Yamal. Sobre el internacional español sólo ha podido decir cosas buenas, empezando porque «es un jugador increíble». «Hay disfrutarlo porque el fútbol se ha vuelto robótico y ver jugadores así…. que enciendes la tele y tienes ganas de verle y siempre te sorprende, esta magia es demasiado importante», ha explicado.

Eso sí, ha dejado claro que, hoy por hoy, «no está al nivel de Messi», aunque no ha descartado que pueda tener esa superioridad que en su día tuvo el argentino. «Podría llegar a ese nivel tan dominante», ha destacado. Y no tiene nada claro a quién le daría el Balón de Oro, dado que al «único jugador que he visto que se le tenía que dar cada año era a Messi».

Otra de sus debilidades en este Barça es Pedri. «Domina todos los registros, puede superarte si le presionas o si le esperas. Estoy muy contento de ver que puede jugar con continuidad. El fútbol necesita jugadores como Pedri. Es un jugador especial, como Lamine», ha señalado.

También se ha referido a Hansi Flick, que le «encanta». El ex jugador del Barcelona y actual entrenador del Como ha desvelado que tiene «ganas de tener una conversación de 20 minutos» con su homólogo en el banquillo culé. «Tengo muchas preguntas preparadas para Flick. Él tiene una idea, cree en lo suyo: presión alta, lo de la línea adelantada me parece increíble, de hecho le he preguntado a Alex Valle y es una cosa novedosa e interesante», ha apuntado.

También ha hablado sobre Xabi Alonso, señalando cuál cree que será la clave para que el Real Madrid pueda volver a dominar el fútbol continental bajo el mando del vasco: «Si es capaz de convencer a los jugadores de correr sin balón…».