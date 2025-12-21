La gran tecnológica estadounidense Google cree que la implementación de la inteligencia artificial (IA) en «la Administración Pública» por parte del Gobierno de Sánchez podría llegar a generar «un valor añadido de 7.000 millones de euros al año», ha informado. Según la compañía, estas nuevas tecnologías pueden disparar la productividad de funcionarios y empleados públicos un 9% en los próximos diez años.

«Si queremos que la ola de agentes de 2026 impulse el crecimiento, necesitamos una fuerza laboral preparada para liderarla», ha asegurado la tecnológica. Así, la empresa no sólo se refiere a la especialización y adaptación de los trabajadores del sector privado, sino que considera que las nuevas tecnologías también pueden impactar positivamente en el ámbito público.

«Un estudio reciente que encargamos a Esade destaca que la adopción generalizada de la IA generativa podría aumentar la productividad de los trabajadores de la Administración Pública hasta un 9% en una década, lo que podría suponer un valor añadido de 7.000 millones de euros al año», ha explicado.

Google advierte a Sánchez

No obstante, Google advierte a Sánchez de que, si quiere llevar a cabo estas reformas y «aprovechar este valor, se necesitan habilidades». «Por eso nos hemos comprometido a formar a un millón de personas en España para 2027, colaborando con organizaciones y universidades locales para ayudar a la mano de obra española a estar preparada no solo para utilizar la IA, sino también para dirigirla», ha anunciado.

«El potencial de la IA ya no es un debate lejano», ha defendido la tecnológica, que considera que ya «es una realidad presente que se acelera cada día». «2026 será el año en el que estas capacidades maduren, aportando un valor concreto a quienes estén preparados para adoptarlas», ha augurado.

En el ámbito de aplicación de la IA en España, Google ha puesto como ejemplo a CaixaBank por haber «desarrollado un agente de IA generativa basado en la tecnología de Google Cloud». «Esta herramienta, que se ha extendido a 200.000 clientes, va más allá de las simples interacciones: responde a preguntas sobre productos, compara diferentes opciones y ayuda al cliente a elegir la que mejor se adapta a sus necesidades», ha explicado.

No obstante, la compañía estadounidense advierte de que va a haber cambios llamativos en estas herramientas: «En 2026, veremos una evolución desde los asistentes de IA individuales hacia verdaderos sistemas agénticos: agentes que colaboran entre sí para automatizar procesos complejos».

«Esto lleva a la IA más allá de los simples modos de pregunta y respuesta hacia sistemas verdaderamente autónomos centrados en funciones empresariales específicas y de alto valor», ha afirmado. «En 2026, los agentes de IA y los medios generativos permitirán ofrecer un servicio estilo conserje, creando experiencias hiperpersonalizadas y emocionalmente atractivas», considera. «Esto tendrá un impacto enorme en sectores como el comercio minorista, el turismo y los sectores creativos, áreas clave de la economía española», prevé.

Con todo, para que estos cambios se den, las empresas deben de estar preparadas a la evolución que se avecina el próximo año: «Para que esta personalización sea sostenible, los equipos creativos pueden contar con nuevos modelos avanzados de IA multimedia».