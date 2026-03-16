España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania rechazan ayudar en Ormuz a Trump, que responde: «Lo recordaré»

En medio de la escalada de la guerra de EEUU, Israel e Irán, que ha llevado a Irán a restringir severamente el paso de buques por el estrecho de Ormuz —vital para el suministro mundial de petróleo—, el presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en formar una coalición internacional para proteger el tráfico marítimo en esa zona estratégica. Hay cinco aliados europeos que han respondido negativamente: España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania.

Asimismo, la UE, por boca de Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, ha rechazado la presión de Trump y ha asegurado que no tiene intención de «ampliar su misión en Ormuz».

Trump ha pedido expresamente a varios aliados, incluidos países europeos y asiáticos dependientes del crudo del Golfo, que aporten buques de guerra para escoltar petroleros y garantizar la libre navegación, coordinándose con las fuerzas estadounidenses.

Sin embargo, esta llamada ha encontrado un rechazo casi unánime en Europa. España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania han coincidido en no sumarse a ninguna nueva misión militar en Ormuz. Consideran que el conflicto —iniciado sin consulta previa a los socios europeos y calificado por algunos como ilegal— no es una guerra europea, y prefieren apostar por la diplomacia, la desescalada y el refuerzo de mecanismos ya existentes en lugar de arriesgar una mayor implicación que podría empeorar la situación.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha sido clara: España no contempla participar en ninguna operación en Ormuz y mantiene su foco en la paz, con miles de efectivos ya desplegados en misiones de la UE, ONU y OTAN.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que la actual Operación Aspides (limitada al mar Rojo contra amenazas hutíes) funciona bien y no necesita extenderse, al tiempo que ha pedido bajar la tensión y dejar actuar a Naciones Unidas. En Alemania, el ministro de Defensa Boris Pistorius ha cuestionado abiertamente la utilidad de la propuesta, preguntándose qué espera Trump que logre “un puñado de fragatas europeas” cuando la Armada de EEUU es la más poderosa del mundo.

El canciller Friedrich Merz ha reforzado esa línea: «mientras dure la guerra, Alemania no participará en acciones para asegurar la navegación en Ormuz». Francia mantiene su grupo naval con el portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo oriental en postura defensiva, sin planes de traslado al Golfo. Italia, por su parte, descarta ampliar Aspides u otras misiones europeas al estrecho, aunque sí estaría dispuesta a fortalecer las operaciones ya activas en otras zonas.

Reino Unido, tras contactos directos con Trump, comparte el objetivo de reabrir el paso pero rechaza involucrarse directamente en el conflicto y busca alternativas colectivas —posiblemente no solo militares— para resolverlo cuanto antes y minimizar costes y riesgos.

Reacción de Trump contra la OTAN

Trump, frustrado por la falta de apoyo, ha lanzado una bomba contra la OTAN y advertido que recordará a los países del Tratado Atlántico que no le han ayudado en este momento crítico.

«Siempre estamos ahí para defenderlos… Ahora sería muy interesante ver qué país se atreve a no ayudarnos en algo tan simple como mantener abierto el Estrecho de Ormuz. Lo recordaré».

Ha dejado entrever que esta actitud influirá en su forma de tratar futuras relaciones con la Alianza y con esos socios, recordando que la seguridad colectiva también implica solidaridad en situaciones de alto riesgo para los intereses comunes.