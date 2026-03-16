La CIA informó a Trump de que el nuevo líder de Irán es gay y su carcajada aún retumba en la Casa Blanca

Donald Trump se quedó atónito —y no pudo contener una carcajada— al ser informado la semana pasada de que la inteligencia estadounidense considera probable que Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, sea homosexual. La revelación procede de un análisis de la CIA sobre el régimen iraní.

Según esa misma información, el ayatolá Ali Jamenei —eliminado el 28 de febrero en una operación conjunta del Mossad y la CIA que marcó el inicio de la guerra— conocía la orientación sexual de su hijo y albergaba serias dudas sobre si era el sucesor adecuado para gobernar la dictadura de los ayatolás.

La ironía del dato no pasó desapercibida: en el régimen iraní, la homosexualidad está penada con la muerte.

El Código Penal iraní de 2013 detalla las penas específicas para los iraníes que tengan relaciones con personas del mismo sexo:

Para hombres:

Sodomía : La pareja receptiva es condenada a pena de muerte. La pareja activa también puede ser condenada a pena de muerte si usó la fuerza, estaba casada o si las parejas profesan religiones diferentes (pareja activa no musulmana con pareja receptiva musulmana); de lo contrario, la pena es de 100 latigazos.

: La es condenada a pena de muerte. La pena de muerte si usó la fuerza, estaba casada o si las parejas profesan religiones diferentes (pareja activa no musulmana con pareja receptiva musulmana); de lo contrario, la pena es de 100 latigazos. Otros actos íntimos : Sin penetración entre hombres se castigan con flagelación, con penas que van de 31 a 100 latigazos, según el acto y las circunstancias.

: Sin penetración entre hombres se castigan con flagelación, con penas que van de 31 a 100 latigazos, según el acto y las circunstancias. Para mujeres:

Tribadismo (una mujer frota sus órganos genitales con los de otra mujer): La pena es de 100 latigazos. Una mujer condenada por tribadismo por cuarta vez es condenada a pena de muerte. Otros actos:

(una mujer frota sus órganos genitales con los de otra mujer): La pena es de 100 latigazos. Una mujer condenada por tribadismo por cuarta vez es condenada a pena de muerte. Otros actos: Otros actos físicamente íntimos entre mujeres, como besarse o tocarse, se castigan con entre 31 y 74 latigazos.

Motjaba Jamenei fue elegido para suceder a su padre fallecido como líder supremo el 8 de marzo. Según la CIA, Mojtaba, quien se ganó el apodo de «el poder tras las túnicas» mientras ejercía como guardián de su anciano padre, ha mantenido una relación sexual prolongada con su tutor de la infancia.

Mojtaba, quien se cree que resultó herido en el mismo ataque aéreo del 28 de febrero que acabó con la vida de su padre y otros miembros de su familia, ha realizado insinuaciones sexuales a los hombres que lo cuidan, posiblemente bajo los efectos de fuertes medicamentos.

Las agencias de inteligencia estadounidenses no poseen pruebas fotográficas de la supuesta atracción sexual de Mojtaba Jamenei hacia los hombres, pero las fuentes han insistido en que la información es fidedigna, y una de ellas afirmó que procedía de una de las fuentes más protegidas del gobierno.

La supuesta orientación sexual de Mojtaba se rumoreaba dentro de Irán al menos desde el accidente de helicóptero de mayo de 2024 que acabó con la vida del entonces presidente Ebrahim Raisi, el favorito de Ali Jamenei para convertirse en el próximo líder supremo.

Un cable diplomático estadounidense clasificado de 2008, publicado por WikiLeaks, describía que Mojtaba recibía tratamiento en el Reino Unido por impotencia, aunque el informe no especificaba la causa de dicha afección.

El archivo del Departamento de Estado indica que Mojtaba se casó «relativamente tarde» —alrededor de los 30 años— «supuestamente debido a un problema de impotencia tratado y resuelto durante tres largas estancias en el Reino Unido, en los hospitales Wellington y Cromwell de Londres».

«Su familia esperaba que Mojtaba tuviera hijos pronto, pero necesitó una cuarta visita al Reino Unido para recibir tratamiento médico; tras una estancia de dos meses, su esposa quedó embarazada», señala el archivo filtrado.

La esposa de Mojtaba, Zahra, y su hijo adolescente, Mohammad Bagher, fallecieron en el ataque aéreo que acabó con la vida de su padre. El nuevo líder supremo tiene otro hijo y una hija.

La acusación de homosexualidad fue mencionada en un reportaje de CBS News el domingo, donde se afirmaba que el anciano Jamenei, quien gobernaba Irán desde 1989, prefería a otro sucesor, en parte debido a «problemas» no especificados en la «vida personal» de Mojtaba.

La homosexualidad es ilegal en Irán, aunque el gobierno permite las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, a las que, según se informa, algunos hombres homosexuales son presionados para someterse a fin de evitar sanciones penales.

La sodomía es un delito capital en este país de 93 millones de habitantes, y algunos iraníes homosexuales han sido ahorcados en grúas de construcción como advertencia para los demás.

Entre las ejecuciones recientes confirmadas por cargos relacionados con la homosexualidad se incluyen: