Un hombre burla la seguridad del aeropuerto de Hamburgo y provoca una evacuación masiva

El aeropuerto de Hamburgo, en el norte de Alemania, ha sido evacuado este viernes debido a un incidente de seguridad.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana, cuando un hombre ha pulsado un botón de emergencia y ha logrado acceder a un lugar reservado para personal autorizado.

Las autoridades han evacuado la zona para inspeccionarla e, incluso, los pasajeros que ya habían montado en los aviones han tenido que desembarcar y abandonar la zona.

Según ha publicado el diario Bild, el individuo ya ha sido detenido y hasta la zona se han desplazado varias unidades de Bomberos y de la Policía Federal.

Por su parte, el aeropuerto ha informado en su página web de que «actualmente, los vuelos no pueden despegar, pero las llegadas se están desarrollando según lo programado» y ha llamado a los pasajeros a comunicarse con su aerolínea para recibir más información al respecto.