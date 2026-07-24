Programa del Día de Galicia 2026: actividades, conciertos y todos los eventos

El Día de Galicia está ya a punto de celebrarse y, como cada año, Santiago de Compostela se prepara para vivir sus jornadas más intensas. Mañana 25 de julio, la festividad de Santiago Apóstol, volverá a reunir a miles de personas en la capital gallega, entre vecinos, peregrinos y turistas que llegan atraídos por una mezcla de tradición, ambiente en la calle y una programación que no da mucho respiro.

Pero la celebración no se limita a un sólo día. Las Festas do Apóstolo 2026 ya comenzaron el pasado miércoles 22 de julio y se alargan hasta el día 31, con diez jornadas seguidas en las que la ciudad cambia completamente de ritmo. El programa tiene música, actividades familiares, actos tradicionales, cine al aire libre y, cómo no, los fuegos artificiales que cada año acaban convirtiéndose en uno de los momentos más comentados. Este año, además, se mantiene la línea de concentrar lo más potente en los días clave sin perder la programación repartida por barrios. Y a eso se suma el videomapping sobre el Pazo de Raxoi y una agenda musical variada. En paralelo, Festigal vuelve a ocupar su espacio con conciertos y propuestas culturales centradas en la escena gallega.

¿Qué se celebra el Día de Galicia y por qué es festivo?

El 25 de julio tiene un significado doble. Por un lado, se celebra Santiago Apóstol, figura clave en la tradición cristiana y muy ligada al origen de Compostela. La Catedral se convierte en el centro de la jornada, con la misa solemne y la Ofrenda Nacional, uno de los actos más representativos. Pero además, esta fecha también es el Día Nacional de Galicia, lo que añade un componente cultural y social evidente. De este modo, durante toda la jornada hay música tradicional, actos institucionales y propuestas abiertas a todo el mundo, algo que se nota en el ambiente de la ciudad. No olvidemos que es festivo en toda la comunidad, y en el caso de Santiago, las calles se llenan y el movimiento es constante, sobre todo en el entorno del casco histórico.

Programa del Día de Galicia 2026 y de las Fiestas del Apóstol

El programa arrancó el miércoles 22 de julio con el concierto de la Real Filharmonía de Galicia en la Praza da Quintana, seguido del pregón desde el Pazo de Raxoi. A partir de ahí, la ciudad entró en dinámica de fiesta y ayer jueves celebró la alborada, una fiesta y también música con la orquesta Finisterre, mientras que el programa de fiestas desde hoy y hasta el 31 de julio es el siguiente:

Viernes 24 de julio (víspera)

12:00 h : gigantes y cabezudos

: gigantes y cabezudos 23:30 h : fuegos artificiales

: fuegos artificiales 00:00–02:00 h: videomapping (pases cada 15 minutos)

Sábado 25 de julio (día grande)

12:00 h: cabezudos por el casco histórico

cabezudos por el casco histórico 21:00 h : folclore gallego en la Quintana

: folclore gallego en la Quintana 23:00–01:00 h: videomapping

Domingo 26 de julio

11:45 h : desfile del Día do Traxe

: desfile del Día do Traxe 13:00 h : misa

: misa 19:15 h: exhibición y concurso

Durante los días siguientes (del 27 al 30 de julio) el ritmo sigue, aunque algo más repartido con cine al aire libre normalmente a las 20:00 y 22:00 horas, ajedrez en la Alameda por las tardes y alboradas en distintos barrios. Y el cierre llega el 31 de julio con Cantos de Taberna a las 21:00 horas, orquesta a las 22:00 horas y fuegos artificiales a las 23:30 horas, que ponen fin a las fiestas.

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Conciertos del Día de Galicia 2026

La música vuelve a ser uno de los grandes ejes de las fiestas. La Praza da Quintana es uno de los principales escenarios, con actuaciones prácticamente cada día y estilos bastante variados. Ayer ya actuó Julian Marley en la Quintana y hoy 24 será el turno de Belém Tajes y Lila Downs a las 21:00 horas. El 31 de julio, el cierre musical correrá a cargo de The Rapants a partir de las 22:00 horas.

Además, hay otros espacios que completan la programación, como el Teatro Principal o San Martiño Pinario, con ciclos más específicos. Y los días 24 y 25 se celebra Festigal en el Campus Vida, con conciertos, actividades culturales, feria del libro y mercado artesanal.

Fuegos artificiales y videomapping: los momentos clave

Los fuegos artificiales siguen siendo uno de los grandes reclamos. En 2026 habrá dos citas principales: hoy viernes 24 de julio, como arranque de los días grandes, y el 31 de julio, como cierre. El espectáculo de este viernes comienza a las 23:30 horas y se lanzará desde varios puntos, lo que permite verlo desde diferentes zonas de la ciudad. Aun así, la Alameda sigue siendo uno de los lugares más concurridos.

Por otro lado, el videomapping sobre el Pazo de Raxoi se podrá ver en varias noches, con pases cada 15 minutos durante la madrugada. Es breve, pero suele concentrar bastante público. Y el 31 de julio, a las 23:30 horas, tendrá lugar el último espectáculo pirotécnico, que marca el final de las fiestas tras diez días de actividad continua.