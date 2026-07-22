Soy de Lugo y éstos son los 10 mejores restaurantes y bares de Lugo para celebrar el Día de Galicia 2026

Queda ya poco para que llegue el 25 de julio que es, sin duda, una de las fechas más importantes del calendario en Galicia ya que celebra su gran día ya que es la fiesta de Santiago Apóstol. Y en el caso de Lugo, el Día de Galicia se vive especialmente en la calle y, sobre todo, alrededor de la mesa. Es un día en el que muchos aprovechan para reunirse con familia o amigos y salir a comer o cenar, de modo que toca saber dónde elegir y lo cierto es que la oferta es variada.

En días de celebración como el del 25 de julio, hay quien busca una comida tranquila con producto de calidad, quien prefiere algo más informal de tapas y quien simplemente quiere sentarse sin complicarse y comer bien. Lugo tiene la ventaja de que ofrece todo eso en muy pocos metros, pero también el inconveniente de que, si no eliges con tiempo, te quedas sin sitio en los locales más buscados. Por eso conviene tener claras algunas direcciones antes de que llegue el día. No se trata sólo de ir a lo conocido, sino de acertar con el sitio según el plan y sobre todo, si puedes, haz reserva. Toma nota, porque estos son algunos de los restaurantes y bares donde merece la pena celebrar el Día de Galicia en 2026.

Campos

En la Rúa Nova, a pocos pasos de la Muralla, Campos lleva décadas siendo una apuesta segura cuando se busca comer bien sin sorpresas. Es de esos sitios donde el producto manda y donde el servicio mantiene un nivel constante, algo que se agradece en fechas con tanta afluencia. Aquí funcionan especialmente bien los mariscos y los pescados gallegos, pero también las carnes, con opciones como el entrecot o el jarrete que suelen salir en su punto. Para una celebración más tranquila, de mesa larga y sobremesa, es una de las elecciones más fiables de la ciudad.

Os Cachivaches

En la Rúa Campos Novos, Os Cachivaches se ha ganado su fama gracias a una especialización poco habitual en Lugo como son los arroces. La variedad es amplia y está bien trabajada, con combinaciones que mezclan producto de mar y de tierra sin perder equilibrio. Y más allá del arroz, la carta permite completar la comida con entrantes y algún plato de pescado o carne, pero lo lógico aquí es dejarse llevar por su propuesta principal. Para grupos o comidas de celebración como la del Día de Galicia, funciona especialmente bien.

View this post on Instagram A post shared by Arrocería Os Cachivaches (@oscachivaches)

Paprica

En la Rúa das Nóreas, Paprica combina una ubicación privilegiada con una cocina que parte de la tradición gallega pero la lleva a un terreno más actual. La terraza, con vistas a la Muralla, suma puntos en días señalados. Este restaurante, recomendación de Guía Michelín, tiene en su carta platos como la merluza con faba o carnes bien trabajadas, siempre con producto de temporada. Es un sitio cómodo para quienes quieren algo más cuidado sin caer en lo excesivamente formal.

View this post on Instagram A post shared by Restaurante Paprica | Lugo (@restaurantepaprica)

Restaurante España

En la Rúa do Teatro, el Restaurante España mantiene ese perfil de casa de toda la vida que ha sabido adaptarse sin perder identidad. Aquí se viene a comer cocina gallega reconocible, con raciones generosas y buen producto. Las carnes son uno de sus puntos fuertes, pero también hay opciones de pescado y platos más clásicos que funcionan bien cuando la idea es compartir. Es una buena elección para comidas familiares en fechas señaladas.

Bulló Xantar

En la Rúa da Cruz, Bulló Xantar ofrece una propuesta más contenida en espacio pero interesante en lo gastronómico. La base es la cocina tradicional, pero con presentaciones y combinaciones que la hacen algo distinta. Se nota el cuidado en el producto y en la forma de trabajarlo, con platos que resultan ligeros sin perder sabor. Para quienes buscan algo diferente sin salirse de lo gallego, encaja bien.

View this post on Instagram A post shared by Bulló Xantar (@bulloxantar)

Lado

En la Avenida de Magoi, Lado representa una línea más contemporánea dentro de la ciudad. Su propuesta se basa en menús que cambian con frecuencia, lo que hace que cada visita sea distinta. Los platos juegan con texturas y combinaciones más elaboradas, pero sin perder de vista el producto. Es una opción interesante para quienes quieren salir de lo habitual en una fecha especial.

View this post on Instagram A post shared by LADO Restaurante (@lado_restaurante)

El Boni

En el barrio de A Milagrosa, El Boni es uno de esos restaurantes donde sabes a lo que vas. Parrilla, buen producto y un servicio cercano que funciona especialmente bien en comidas de grupo. Las carnes y pescados a la brasa son el centro de la carta, con raciones generosas y precios ajustados. Para una celebración sin formalidades, es una opción muy sólida.

View this post on Instagram A post shared by El Boni | Cachopos y Tapas Lugo (@boniparrillada)

O Mercado Casa de Comidas

En la Rúa Quiroga Ballesteros, a pocos metros de la Plaza de Abastos y de la Muralla, O Mercado Casa de Comidas se ha convertido en uno de esos restaurantes que muchos lucenses recomiendan cuando alguien pregunta dónde comer bien en la ciudad. Su propuesta gira en torno a la cocina gallega de siempre, elaborada con producto fresco y de temporada, sin artificios y respetando el sabor de cada ingrediente. La carta cambia según la disponibilidad del mercado, por lo que es habitual encontrar carnes, pescados y recetas tradicionales preparadas con un toque actual, pero sin perder la esencia. Es una excelente opción para celebrar el Día de Galicia si buscas un ambiente tranquilo, una cocina honesta y platos elaborados con materia prima de calidad.

View this post on Instagram A post shared by O Mercado casa de comidas (@omercadolugo)

Vinoteca Casa da Auga

En pleno casco histórico, la Vinoteca Casa da Auga añade un punto diferente al plan. En su interior se conservan restos romanos, lo que convierte la comida en una experiencia algo más especial. La carta permite tanto picar algo como sentarse con más calma, siempre con una buena selección de vinos. Es un sitio que encaja bien en planes más tranquilos o en comidas que se alargan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de casadauga (@casadauga)

Cinco Vigas

Y por último, dentro de la Muralla, Cinco Vigas es una de las opciones más habituales para quienes prefieren moverse y no quedarse en un solo sitio. Las tapas que acompañan a la bebida son generosas y el ambiente suele ser animado. Con propuestas donde aparecen productos como el pulpo o los champiñones, es un lugar perfecto para empezar, o terminar, una jornada de celebración sin demasiadas formalidades.