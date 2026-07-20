La Guía Michelin sorprende con su recomendación más económica: el restaurante donde puedes comer por menos de tres euros

La recomendación más económica de la Guía Michelin puede cambiarlo todo, es el restaurante más barato del mundo, puedes comer por menos de tres euros. Comer es algo que nos cuesta cada vez más y más dinero. En especial, si queremos hacerlo bien. Buscamos una serie de novedades que pueden servirnos para mantenernos en plena forma y disfrutar en primera persona de una combinación de ingredientes que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo clave a la hora de viajar y de buscar esa comida deliciosa que necesitamos es ir a sitios baratos. Poder disfrutar de un plato que recomiendan los expertos y hacerlo por un precio de escándalo es posible, es cuestión de ponerse manos a la obra con algunos detalles que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Esa comida que es de lo más sencilla, pero a la vez excepcional, puede acabar de darnos ese sabor intenso que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Es hora de ver qué restaurante se lleva el primer puesto como barato en la Guía Michelin.

La recomendación más económica de la Guía Michelin

La prestigiosa Guía Michelin nos descubre a los mejores. A aquellos cocineros que no dudan en darnos una serie de destalles que pueden cambiar nuestro destino. Quizás en busca de una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Será el momento de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás vamos a tener que empezar a prepararnos para viajar a lugares en los que la comida esté un poco más barata. Si somos de buen comer, quizás nos compensa, lo que nos ahorramos en disfrutar de esta mezcla de sabores que buscamos.

Desde los más de 400 euros el menú en un restaurante español con estrella Michelin a los 3 euros que nos cuesta en un punto del planeta que podemos descubrir con lo que nos ahorramos de comer aquí. Aunque no debemos olvidar que no disfrutaremos de la experiencia gastronómica española o europea.

Con unos cocineros formados que no dudan en experimentar y darnos una serie de platos que se convierten en una sinfonía de sabores por la que pagamos. Algo que fuera se ve desde otro punto de vista.

El restaurante donde puedes comer por menos de tres euros

@joeburgerchallenge No es que tenga una estrella michelin, es que es el restaurante más barato del mundo que está recomendado en la guía Michelin 2025. El lugar está en Hanoi, se llama TUYET y el plato único que sirve se llama BUN CHA y es la comida que más me ha gustado de VIETNAM. 🇻🇳 Tenéis la experiencia completa en mi canal de YouTube y hoy estrenamos la segunda parte de Vietnam, en el que nos vamos por el sur de ruta de BANH MI y encontramos el@más grande de Vietnam. ¡A las 20h en YouTube! ♬ sonido original – Joe Burger

Por menos de tres euros puedes comer en un restaurante en el que quizás podremos empezar a tener en consideración lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a una serie de cambios que queremos incorporar en estos viajes fuera de España guiados por los distintos sabores.

Este lugar del planeta tiene un plato por 3 euros, ofrece un solo plato que se ha ganado la recomendación de los expertos de la Guía Michelin. Con un solo plato que hacen una y otra vez se han convertido en los mejores y no es casualidad, sino todo lo contrario.

Para degustarlo, tendremos que ir a Vietnam para sumergirnos de lleno en una gastronomía muy diferente. Aquí se sigue comiendo como hace unos años, con productos frescos y de temporada que se repiten una y otra vez. Estos deliciosos fideos de arroz tienen todo lo necesario para hacernos disfrutar de una comida de esas que no se olvidan, eso sí, viajando muy lejos.

Desde el Cocinista nos dan más detalles de este plato: «El Bun Cha es un plato tradicional vietnamita a base de cerdo asado, fideos de arroz y hierbas. También es posible hacerlo con pollo. Lo que realmente caracteriza al Bun Cha es la forma de combinar una carne con fideos de arroz, lechuga y hierba frescas».

La complejidad de este plato quizás nos sorprenderá, siguiendo con la misma explicación: «Para preparar la carne de cerdo, mezcle en un bol el ajo, la salsa de pescado, el azúcar, el aceite vegetal y el vinagre de arroz. Marinar el cerdo en la mezcla durante al menos 2 horas. Para preparar la salsa, mezclar el agua, la salsa de pescado, el azúcar, el vinagre de arroz, el ajo y la guindilla roja (si se utiliza) en un cazo pequeño. Llevar la mezcla a ebullición, bajar el fuego y cocer a fuego lento durante 5 minutos. Retirar del fuego y dejar enfriar. Para hacer los fideos, poner agua a hervir en una olla. Añadir los fideos vermicelli de arroz y cocer durante 3-4 minutos, o hasta que se ablanden. Escurrir los fideos y enjuagarlos con agua fría. Rocíe los fideos con aceite vegetal para evitar que se peguen. Calentar una parrilla o sartén a fuego medio-alto. Saltear la carne de cerdo marinada durante 3-4 minutos por cada lado, o hasta que esté bien hecha. Corte el cerdo en trozos finos. Para servir, coloque un puñado de fideos en una hoja de lechuga. Cubra con algunas lonchas de cerdo y una pizca de hierbas. Sirva la salsa aparte. El Bun Cha se come tradicionalmente envolviendo la carne, las hierbas y los fideos en una hoja de lechuga y mojándola en la salsa».