El perro que esperó a Odiseo: Argos refleja los profundos lazos entre humanos y animales de la antigua Grecia

Una de las grandes diferencias entre La Odisea de Homero y su adaptación en la película de Christopher Nolan es el peso de Argos, el perro fiel de Odiseo que esperó su regreso durante 20 años. Si en el poema original de Homero solo aparece en un capítulo y de forma muy breve, en la película le vemos en varias ocasiones y es el símbolo de la fidelidad incondicional. En la cinta de Nolan Argos ya está mayor y se encuentra cansado y enfermo, pero sigue resistiendo porque sabe que Odiseo regresará a Ítaca. Telémaco, el hijo de Odiseo, y son los dos personajes que le intentan defender de los pretendientes de Penélope, que logran echar al perro de la casa y lo dejan fuera encima del estiércol. Aunque se encuentra en esa terrible situación, Argos sigue vivo esperando a Odiseo y es el único capaz de reconocerle cuando regresa a Ítaca bajo el disfraz de mendigo.

En una entrevista en el programa de Stephen Colbert, el director Christopher Nolan explicó lo siguiente: «Decidí hacer la Odisea porque es la historia sobre perros definitiva», comentó Nolan en su entrevista con Colbert. Además explicó que nunca había tenido perro hasta el momento en el que sus hijos ya fueron adolescentes: «Soy un nuevo dueño, jamás tuve uno de pequeño». Cuando sus hijos crecieron y se fueron a la universidad, decidieron adoptar a un labrador llamado Charlie. De esa forma Nolan conoció la fidelidad absoluta de un perro y decidió aumentar la presencia de Argos en la película.

La presencia de Argos en la obra clásica

Como ya hemos comentado, en La Odisea de Homero Argos, el viejo perro de Ulises, solo aparece en el Canto XVII en el momento en el que después de veinte años de ausencia, el héroe regresa a su isla de Ítaca disfrazado de mendigo. Argos, como en la película de Nolan, se encuentra tirado sobre un montón de estiércol y es el único que reconoce a Ulises. El perro mueve la cola, pero Odiseo no puede responder al débil saludo de Argos para que no le reconozcan y solo puede derramar una lágrima y seguir su camino. El perro al ver que su amor ha regresado a su hogar muere a sus pies.

Este episodio en la película es muy emotivo y es la forma en la que Telémaco, el hijo de Odiseo, se da cuenta de que es su padre al ver cómo el perro le reconoce. A diferencia de en la obra clásica el perro Argos aparece en más ocasiones en la película de Nolan: en una escena en la que se recuerda el pasado cuando Argos acompaña de cachorro a Odiseo en sus cacerías antes de partir a la Guerra de Troya y en uno de los banquetes cuando los pretendientes de Penélope deciden echarlo de la casa y lo dejan en la montaña de estiércol.

Con la presencia de Argos, Nolan quiere poner el foco en los héroes comunes como las mujeres, los niños, los ancianos y los animales domésticos. Con esto en la película deja claro que no solo tienen importancia los monstruos y las criaturas fantásticas, sino también perros como Argos que esperan a su dueño durante 20 años.

La fidelidad en la película de Nolan

Argos, el perro de Odiseo es capaz de esperar a su amo durante veinte años y se convierte en un símbolo de la fidelidad en la película. Este es uno de los valores que quiere resaltar Nolan en La Odisea ya que intenta explicar en todo momento ya que el amor al protagonista de esta epopeya sobrevive al tiempo y al dolor y veinte años más tarde de su partida para conquistar Troya sigue vivo.

Los personajes que representan esa fidelidad son Penélope, Telémaco, Eumeo y, por supuesto, el perro Argos. Penélope, a la que da vida en la película la actriz Anne Hathaway, representa a la esposa fiel y paciente que resiste en el palacio frente a la presión de los pretendientes esperando que regrese por fin su marido después de veinte años de espera en los que simula tejer un tapiz que deshace por las noches.

Telémaco, papel interpretado en la película por el actor Tom Holland, es el hijo que decide buscar a su padre y descubrir si sigue vivo aunque no tiene ninguna evidencia de ello. También Eumeo, papel que encarna el actor John Leguizamo, que es el criado fiel que defiende siempre el nombre y el hogar de su rey contra los pretendientes de Penelope que han invadido el palacio durante su ausencia.

Si todavía no habéis visto la película de Nolan, no os la perdáis que es sin duda una de las mejores de este año y podéis fijaros en estos pequeños detalles que hacen de esta cinta una obra maestra.