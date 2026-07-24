El día 23 de julio de 2026 se presenta con cielo poco nuboso o despejado en buena parte de la provincia de Zaragoza, aunque el polvo en suspensión puede ser un inconveniente. Las temperaturas continuarán elevándose, alcanzando hasta 42 grados en el valle del Ebro, con viento flojo que se tornará moderado en el sistema Ibérico. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: día caluroso con brisa suave

El cielo se despierta sereno en Zaragoza, luciendo un radiante azul que promete un día caluroso, con temperaturas que ascenderán hasta los 42 grados. Apenas hay indicios de lluvia, lo que sugiere que los paraguas pueden quedarse guardados, aunque el aire podría sentirse algo pesado debido a la alta humedad que alcanzará el 85%. La brisa, suave pero constante, soplará desde el sureste, aportando un alivio a los cálidos rayos del sol que comenzarán a acariciar la ciudad a primera hora.

A medida que avance la jornada, el termómetro tocará su punto más alto en la tarde, cuando el ambiente se tornará casi abrasador. La sensación térmica, sin embargo, podría confundir, llevando la experiencia a límites incluso superiores debido a la combinación de calor y humedad. Al caer la noche, la temperatura descenderá hasta los 24 grados y la puesta del sol, a las 21:30, ofrecerá un espectáculo dorado que cerrará este caluroso día con un toque de paz y frescura.

Calatayud: amanecer gris y ventoso con posibles lluvias

El amanecer en Calatayud se presenta gris y revuelto, con el viento soplando fuerte y las nubes acumulándose en un danza inquieta que preanuncia cambios. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantienen suaves, pero la sensación de inestabilidad no se disipará fácilmente. Las ráfagas de viento alcanzan los 40 km/h y el ambiente huele a lluvia inminente, aunque las probabilidades se mantienen bajas.

Con el paso de las horas, la tarde será un contraste notable. Aumentarán los vientos y, aunque no se esperan lluvias intensas, la sensación térmica descenderá hasta los 21 ºC. La humedad puede ser agobiante, con picos de hasta el 45%. Es un día en el que conviene no olvidar el paraguas, por si acaso.

Tarazona: jornada soleada y tranquila ideal para paseos

La jornada presenta un tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 37 grados. Durante la mañana, el cielo se mostrará despejado, mientras que por la tarde se mantendrá en condiciones similares, con una leve brisa que podría acompañarnos, aunque sin molestias significativas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar las horas de sol puede resultar gratificante, perfectas para pasear por los alrededores y disfrutar de la calma de la tarde.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET