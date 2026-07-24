Precio de la gasolina hoy 24 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde es más barato repostar hoy viernes en las principales ciudades andaluzas
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El viernes es sin duda, el día en el que muchos se preparan para vivir el fin de semana en la playa, o hacer una escapada y también como no, es posible que ya estés de vacaciones y quieras coger el coche para recorrer alguna zona concreta de Andalucía, de modo que es importante saber dónde repostar y dónde están las gasolineras más económicas de modo que toma nota ahora porque te desvelamos cuál es el precio de la gasolina hoy 24 de julio y dónde se localizan las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 24 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.399 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.399 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo. Precio: 1.438 €/l.
- E.S. Su Eminencia. Sevilla. Carretera de Su Eminencia. Precio: 1.449 €/l.
- E.S. San Lázaro. Sevilla. Avenida Doctor Fedriani, 40. Precio: 1.449 €/l.
- Ballenoil. Cantillana. Calle Alfareros, 11. Precio: 1.449 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla. Precio: 1.449 €/l.
- E.S. La Catria. La Rinconada. Carretera Sevilla-Cazalla, km 6,1. Precio: 1.458 €/l.
- MasFuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.458 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.499 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1.627 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.645 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.659 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.669 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.674 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.674 €/l.
- Agla. Puebla de los Infantes. Carretera SE-141, km 11,325. Precio: 1.679 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.459 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.459 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso. Precio: 1.469 €/l.
- Coniyde Dos Hermanas. Dos Hermanas. Carretera Isla Menor. Precio: 1.490 €/l.
- Cepsa – La Dehesa S.C.A.. Los Corrales. Polígono Industrial Los Baldíos. Precio: 1.491 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo. Precio: 1.508 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1.509 €/l.
- Capi. Écija. Carretera Écija-Fuente Palmera, km 1,5. Precio: 1.509 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.509 €/l.
- E.S. La Catria. La Rinconada. Carretera Sevilla-Cazalla, km 6,1. Precio: 1.518 €/l.
Precio de la gasolina hoy 24 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar en este viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.429 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.429 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro. Precio: 1.429 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.469 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.469 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.479 €/l.
- Galp. Puerto Real. Avenida del Perú, Río San Pedro. Precio: 1.484 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.489 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.589 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.619 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H. Precio: 1.639 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1.679 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.689 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV km 654,7. Precio: 1.719 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.719 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV. Precio: 1.739 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, km 639,8. Precio: 1.749 €/l.
- E.S. La Almoraima. Almoraima. Carretera A-369, km 11. Precio: 1.749 €/l.
Diésel
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.479 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.479 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.487 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas. Precio: 1.498 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.509 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro. Precio: 1.509 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.519 €/l.
Precio de la gasolina hoy 24 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXIII. Precio: 1.428 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.474 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.485 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I. Precio: 1.499 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. El Ejidillo, 25. Precio: 1.508 €/l.
- Área 117 Dir. Málaga. Humilladero. Carretera A-92, km 138,2. Precio: 1.509 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.518 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala. Precio: 1.518 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.518 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Calle Pacharán, 25. Precio: 1.518 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio. Precio: 1.630 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.679 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.695 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.699 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.719 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: 1.719 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.729 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.739 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.749 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXIII. Precio: 1.518 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1.529 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.535 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I. Precio: 1.539 €/l.
- Vladoil Riogordo. Riogordo. Carretera A-356, km 18,7. Precio: 1.542 €/l.
- Agla – Hnos. Martín. Sierra de Yeguas. Calle Cruz, 67. Precio: 1.549 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.552 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.559 €/l.
- Los Remedios-Picasat SCA. Ronda. Carretera CA-9113 (Setenil-El Gastor), km 11. Precio: 1.571 €/l.
Precio de la gasolina hoy 24 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte. Precio: 1.430 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante. Precio: 1.439 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.458 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.459 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.459 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.459 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.459 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.479 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.479 €/l.
- Enerplus. Benamejí. N-331, km 495,8. Precio: 1.499 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1.589 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía. Precio: 1.689 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha. Precio: 1.699 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.699 €/l.
- Q8. El Arrecife. N-IV, km 428. Precio: 1.719 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.719 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.719 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.479 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.493 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante. Precio: 1.499 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.509 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.518 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.529 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.529 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.529 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.529 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.545 €/l.
Precio de la gasolina hoy 24 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último, en Granada estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.379 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.379 €/l.
- Plenergy. Motril. Rambla de las Brujas. Precio: 1.379 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.379 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.379 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña. Precio: 1.399 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.407 €/l.
- Fénix Oil. Guadix. Polígono La Marcoba. Precio: 1.420 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja. Precio: 1.429 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.429 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.589 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña. Precio: 1.599 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.609 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.609 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.609 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.609 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.609 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.609 €/l.
Diésel
- Fénix Oil. Guadix. Polígono La Marcoba. Precio: 1.440 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.449 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.449 €/l.
- Plenergy. Motril. Rambla de las Brujas. Precio: 1.449 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.449 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.449 €/l.
- SAT La Caña. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna. Precio: 1.450 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar. Precio: 1.450 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Rambla Hileros. Precio: 1.457 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.466 €/l.
Ahora ya sabes dónde puedes encontrar las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes, pero si deseas consultar tú mismo en cualquier otro momento, tienes la posibilidad de entrar en el Geoportal y buscar por tipo de combustible viendo los resultados no sólo como listado tal y como acabamos de ver, sino también en forma de mapa como este que por ejemplo ves a continuación de Cádiz.