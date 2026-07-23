Rafa Nadal y Fernando Alonso tienen uno parecido: el megayate de 16 millones que ha acaparado todas las miradas en Ibiza

En Ibiza hay embarcaciones que simplemente atracan y otras que se convierten en una atracción. El Petite Belle pertenece a la segunda categoría. Su espectacular casco negro, sus líneas elegantes y sus casi 30 metros de longitud han hecho que este megayate no pase desapercibido en uno de los puertos más exclusivos del Mediterráneo. Su precio también habla por sí sólo: 16,5 millones de euros. El astillero Sunreef Yachts es famoso por atraer a reconocidas figuras del deporte y celebs como Rafael Nadal, que tiene el modelo Sunreef 80, y Fernando Alonso, el 60.

Este que acapara todas las miradas ahora en Ibiza, ha sido construido por el prestigioso astillero polaco Sunreef Yachts. Este catamarán acaba de incorporarse al mercado como una de las joyas de la gama Sunreef 100 Power. Es la quinta unidad de un modelo diseñado para navegar durante todo el año con el máximo confort y con la posibilidad de personalizar cada detalle al gusto de su futuro propietario.

Una villa flotante de casi 600 metros cuadrados sobre el Mediterráneo

Con 28,6 metros de eslora y 13,5 metros de manga, el Petite Belle ofrece unas dimensiones más propias de una residencia de lujo que de una embarcación convencional. En su interior dispone de amplias zonas habitables y capacidad para alojar a una decena de invitados, convirtiendo cada travesía en una experiencia exclusiva.

El diseño apuesta por un lujo elegante y discreto. No busca llamar la atención con excesos, sino crear una atmósfera sofisticada basada en materiales de alta calidad, maderas claras, grandes espacios abiertos y una conexión permanente con el mar. Uno de sus rincones más impresionantes es el salón panorámico principal, donde los ventanales permiten disfrutar de una vista de 360 grados mientras la embarcación navega por las aguas del Mediterráneo. La sensación es la de estar dentro de una terraza privada suspendida sobre el océano.

La gran protagonista del Petite Belle se encuentra en la zona trasera: un espectacular club de playa desplegable que transforma la popa en una plataforma privada junto al agua. Desde allí, los pasajeros pueden bañarse, tomar el sol o relajarse con el mar como único paisaje.

El barco también dispone de espacio para transportar juguetes acuáticos de lujo, incluyendo una embarcación auxiliar y motos de agua. En este nivel de exclusividad, incluso el entretenimiento tiene su propio garaje. En la cubierta superior se encuentra una terraza elevada sobre el Mediterráneo, con zonas de descanso, comedor, bar y espacio preparado para instalar un jacuzzi. Un lugar pensado para disfrutar de las puestas de sol de Ibiza, las noches de verano y las reuniones privadas lejos de cualquier mirada indiscreta.

El megayate negro que apuesta por navegar en silencio

Más allá de su espectacular apariencia, el Petite Belle también destaca por su apuesta tecnológica. Sus paneles solares integrados y su sistema de baterías permiten reducir el consumo energético y disfrutar de una navegación más silenciosa y eficiente.

El resultado es una imagen poco habitual en el mundo de los superyates: una embarcación de 16,5 millones de euros fondeada frente a una cala mediterránea, con sus sistemas funcionando de forma discreta mientras el sonido del mar sustituye al ruido tradicional de los motores. En cuanto a prestaciones, equipa dos motores MAN de 1.200 caballos, alcanza una velocidad máxima cercana a los 16 nudos y está concebido para priorizar el confort y la autonomía frente a la velocidad.