Argentina se moviliza para exigir una repetición de la final del Mundial: van por más de 60.000 firmas

La reacción de Argentina tras perder la final del Mundial ante España fue cuanto menos polémica. Varios jugadores y miembros del cuerpo técnico provocaron varias tanganas, justo después de la finalización del encuentro, algunos han pedido perdón pero otros no. Este descontento no ha terminado de desaparecer con los días, ya que una plataforma digital ha lanzado una campaña para solicitar la repetición del partido, actualmente supera las 61.500 firmas.

La aficionada de La Albiceleste, Gisela Sánchez, ha sido la encargada de iniciar la propuesta. Respecto a los motivos para volver a jugar la final, argumenta que el arbitraje de Slavko Vinčić favoreció claramente a los de Luis de la Fuente. Sin embargo, el colegiado fue permisivo con una posible roja a Leandro Paredes y anuló un gol a Nico Williams por falta previa sobre Nicolás Otamendi, que se confundió de pierna a la hora de reclamar la acción.

El rendimiento ofensivo de Argentina fue prácticamente inexistente, con dos remates en todo el partido frente a los 20 de La Roja. Sin embargo, la recogida de firmas de la plataforma Change.org sigue creciendo, aunque en un encuentro donde España fue notablemente superior, los datos hablan por sí solos.

Sería uno de los mayores escándalos de la FIFA

Se espera que la propuesta se quede en una simple anécdota, ya que el reglamento de la FIFA es muy estricto en este tipo de casos. Para que pudiera ser viable se necesita una infracción deliberada de las reglas, como que Luis de la Fuente hubiera alineado a 12 jugadores o el árbitro hubiera dejado a un futbolista en el campo con dos tarjetas amarillas.