Ayala rompe su silencio: «Estoy arrepentido, si veo a Olmo le pediré disculpas en persona»

Roberto Fabián Ayala ha roto su silencio tras la trifulca con Dani Olmo en la final del Mundial. Después de que el árbitro pitara el final y España conquistara su segunda estrella, se formó una tangana sobre el terreno de juego. Todo comenzó con un puñetazo de Nahuel Molina a Rodri Hernández, luego Paredes coge del cuello a Eric García y empuja a Gavi. Otro de los protagonistas de esa tangana fue el propio Ayala, que ha pedido disculpas al jugador del Barcelona por lo sucedido.

El ex jugador del Valencia, entre otros, forma parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Después de todo lo ocurrido, el asistente de la selección argentina ha dado su versión de los hechos: «Yo veo que hay una gresca en la mitad de cancha, intentamos ir a buscar a nuestros jugadores, a intentar que no termine de esa manera».

«Yo me hago cargo de lo que hice. Mi intención fue ir, separar y nada más. A veces te encuentras con cosas y estás con las pulsaciones a mil, pero no es excusa y el lugar que yo ocupo es muy importante. No debo hacer eso por más que pueda recibir lo que haya recibido», agregó Ayala, que aprovechó para disculparse por la pelea con Olmo.

Sobre el empujón al jugador de la selección española, el asistente de Scaloni comentó en una entrevista en Esports Migdia de Valencia Capital Radio que «fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir, quedó ahí». No obstante, Ayala aprovechó para pedir disculpas al futbolista del Barcelona: «Fue una reacción a un dicho. Si lo veo a Dani Olmo, le pediré las disculpas en persona».

Respecto a la tangana final, Ayala explicó que «ha pasado miles de veces, pero no sé por qué últimamente, no sé si es una campaña, pero hubo una cierta animosía de que no le vaya bien a nuestra selección». «Estoy arrepentido, en mi lugar no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y cambie mis actos. Todos hemos tenido alguna reacción que puede no llegar a gustar. Simplemente hay que saber pedir disculpas y aceptar lo que viene», agregó.

«Ahora se buscan cosas para que sea negativo hacia Argentina. Hay millones de gestos de jugadores españoles que no lo sacan, hay que hacer periodismo de verdad», señaló. Sobre lo sucedido, explicó: «Hubo un par de familiares que tuvieron problemas en las tribunas y nos acercamos. Como ahí estaba la mayoría de nuestra gente, fue una forma de agradecerles el sacrificio».

Ayala felicita a España

«El árbitro hizo su partido, no sé cómo calificarlo, pero las jugadas pequeñas no las cobró, fueron faltas que dejó pasar», dijo respecto a la actuación de Slavko Vincic en la final, aunque también señaló que «no podemos caer en esto de que el árbitro estuvo mal, dentro de lo que es dirigir una final, estuvo bien».

Pese a ello, Ayala, que dejó una gran imagen en España durante su época en el Valencia, reconoció que España fue superior y justo vencedor de la Copa del Mundo: «Ellos fueron superiores y merecedores de la Copa del Mundo. Nosotros sacamos una parte de juego porque igual no teníamos en las piernas el juego de 2022. Hay que felicitar a España».

«Cuando enfrentas a un equipo que te ha doblegado, hay que saber que es una experiencia y un aprendizaje. España jugó un mundial jugando un fútbol muy bonito y que le gusta a mucha gente. El punto es que España ganó un Mundial jugando un fútbol muy bonito. No hubo nada en el vestuario, simplemente hubo un equipo que jugó mejor, fue superior y ganó», concluyó.