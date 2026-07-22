La imagen viral que demuestra que el gol de Nico Williams fue válido: ¡Otamendi se agarró la otra pierna!

Nico Williams no pudo celebrar su gol en la final del Mundial. Su tanto en el minuto 96 de la prórroga fue anulado tras una polémica decisión de Slavko Vinčić. El árbitro consideró que el leve pisotón de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi era suficiente para invalidar la jugada. Sin embargo, la repetición demuestra que el central se equivocó de pierna al protestar la acción.

El zaguero estuvo muy hábil para ir al suelo rápidamente, pero la pillería no le salió bien al 100%. Si bien es cierto que sigue existiendo un ligero contacto, la equivocación demuestra que el argentino podría haber seguido la acción si hubiera querido. El VAR podría haberlo analizado en detalle e informar al colegiado.

No había notado que Otamendi se toma el pie equivocado 😂😂😂 pic.twitter.com/tkOvXrAItW — Alonzo Solano (@DondeAlonzo) July 22, 2026

El juego se reanudó de manera casi inmediata. No obstante, la visión del árbitro sobre la jugada podría haber cambiado teniendo en cuenta este detalle clave. De hecho, si hubiera considerado la simulación, debería haber sancionado a Otamendi, de la misma forma que se hizo con Breel Embolo en los cuartos de final.

La importancia de la experiencia

El central tiene la veteranía suficiente como para saber sacarle partido a este tipo de acciones. Su reacción fue muy rápida, pero la reclamación no concuerda con el pisotón, ya que además de confundirse de pierna, se duele de la zona de la tibia. Finalmente, Nico Williams consiguió asistir a Ferran Torres para que España consiguiera su segunda estrella.