Vincic anula un gol a Nico Williams en la prórroga por un pisotón fortuito de Mikel Merino a Otamendi

Corría el minuto 97 de partido cuando el enésimo centro lateral de España recorrió el área de Argentina y se armó la polémica del Mundial. Por el espacio y el tiempo. En una final del Mundial, en la prórroga y tras una expulsión. Mikel Merino no consiguió controlar, el balón quedó muerto y Nico Williams que llegó antes que nadie y marcó gol. Todo parecía correcto.

El jugador del Athletic ya celebraba hasta que vio que el árbitro había tomado una decisión contraria. Vincic había invalidado la jugada por un pisotón involuntario de Mikel Merino a Otamendi inmediatamente antes de que Williams anotara gol. Nada valió, pues Mikel Merino, el infractor de la falta, incidió directamente en la jugada.

El pisotón, haberlo, haylo. Sin embargo, podría ser insuficiente para señalar la infracción. El desenlace de la jugada llama más la atención a tenor del partido. Vincic mostró más permisividad durante todo el partido en las jugadas de Argentina, que fueron más leñeras. Otamendi quedó tendido sobre el terreno de juego en cuanto sintió el contacto y el gol quedó anulado.

España derribó el muro de Argentina

Minutos después, Ferran sí marcó un gol válido a todos los efectos. Ferran Torres adelantó a España en el minuto 106 de la prórroga contra Argentina en la final del Mundial 2026 en el MetLife. Un gol para la historia de nuestro país y que se une al tanto de Andrés Iniesta en el año 2010. El delantero valenciano aprovechó una asistencia perfecta de cabeza de Nico Williams y le pegó con el alma para fusilar la portería del Dibu.