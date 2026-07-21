España da una lección defensiva al mundo

España ha sido la campeona del mundo más fiable de la historia con solamente un gol encajado en los ocho partidos disputados durante todo el torneo y ha dado una lección defensiva a todo el planeta con únicamente diez disparos a puerta recibidos durante el Mundial. Los datos son una locura y demuestran la superioridad con la que esta Selección ha ganado su segunda estrella.

La Selección española es la primera campeona del mundo que lo hace con un único gol recibido en todo el torneo. Fue ante Bélgica en cuartos de final. El resto de partidos, todo porterías a cero. El Mundial de Unai Simón, protegido en todo momento por una defensa formada por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella ha sido brillante. Sobresaliente se queda como una nota algo floja para lo impresionante que ha sido su torneo.

Pero si analizamos los datos concretos, estos demuestran que la superioridad de España en este Mundial tardaremos muchos años en volver a verla. La Selección española ha levantado esta Copa del Mundo mostrando una solidez defensiva que es muy complicada de ver en el fútbol de élite. Conceder tan poco solamente está a la altura de la perfección. Y eso en este deporte es casi imposible.

España ha superado lo imposible, ha alcanzado la perfección y ha dado al mundo una lección defensiva. Solamente ha recibido diez remates a portería en los ocho partidos del Mundial. ¡Diez! Analizar estos datos en frío es escalofriante porque parece imposible. Pero es una realidad.

Los datos de la lección de España

La Selección española comenzó el torneo recibiendo un disparo a puerta de Cabo Verde. La Selección africana realizó seis disparos totales y tuvo una gran ocasión de gol. El resto de disparos totales son remates que no fueron entre los tres palos.

En el resto de la fase de grupos, Arabia Saudí remató una vez a la portería de Unai Simón y Uruguay otra. Arabia hizo tres remates totales y los de Bielsa cinco.

Ya en la ronda de eliminatorias, en el primer partido, Austria no le remató ni una sola vez a puerta a España. Le hizo cinco remates totales y una gran ocasión. En octavos, Portugal sí creó algo más de peligro con diez remates totales, pero a puerta solamente fueron dos con una sola gran ocasión. Un bagaje de mucho mérito para nuestra Selección ante un gran equipo.

Bélgica, en cuartos de final, ha sido la única Selección que le ha marcado un gol a esta España. Y lo hizo con dos remates a portería y con única gran ocasión en cinco remates totales. En semifinales, Francia solamente le remató tres veces a puerta, y los tres llegaron con 2-0 en el 81′, 94′ y 96′. Diez remates totales hicieron los galos con cero grandes ocasiones.

La guinda del pastel fue contra Argentina en la gran final. La albiceleste de Leo Messi solamente logró hacerle a España dos remates totales y cero remates a portería. Unas cifras impresionantes en una final de un Mundial para levantar nuestra segunda estrella. Entre semis y final, la Selección española no recibió ni una sola gran ocasión de peligro.

No puede ser real esto: Los 10 tiros a puerta que nos han hecho en TODO el Mundial.pic.twitter.com/s9DISrxzkJ

Gracias @Ferran_Shark https://t.co/I0gYprMOmK — David Saavedra / Talentos Españoles (@talento20Espano) July 21, 2026

En cambio, en el otro área, España le creó 20 remates totales a Argentina con 12 remates a portería. A Francia, 10 remates totales y dos a portería. A Bélgica, 17 remates totales y 8 a portería. A Portugal, 15 remates totales y seis a puerta. A Austria, 23 remates totales y 10 a portería. A Uruguay, 6 totales y uno a portería. A Arabia Saudí, 22 remates totales y 8 a portería. Y a Cabo Verde, 27 remates totales y siete a puerta.