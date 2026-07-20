Todos los premios individuales que se llevan los jugadores de la selección tras la victoria de España ante Argentina en el Mundial

La selección española ha conseguido toda una proeza al alzarse con su segundo campeonato del mundo tras vencer a Argentina en la final con un gol de Ferrán en el minuto 106 del encuentro. Una proeza a la que se le suma el éxito en los premios individuales que otorga la FIFA por la actuación de los jugadores durante el campeonato, y que se ha cerrado con un pleno de jugadores españoles.

Un triunfo colectivo que demuestra el buen hacer de la selección en su conjunto, cuyo buen hacer sobre el verde se ha reflejado en la entrega de estos galardones individuales, en diferentes categorías.

Pau Cubarsí: premio al mejor jugador Joven del Mundial 2026

El joven central del FC Barcelona, Pau Cubarsí, ha cuajado un gran Mundial. El defensa de tan solo 19 años ha secado a grandes estrellas como Kylian Mbappé, Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Junto al resto de la zaga, ha plantado un muro sobre el área española, donde la selección sólo ha recibido un tanto en los ocho partidos que ha disputado a lo largo del campeonato.

Su buena labor defensiva, sumada a su precisión en la salida de pelota, le han convertido en uno de los jugadores claves de esta selección campeona del mundo. Estas actuaciones tienen premio, que se ha reflejado en el galardón de mejor jugador Joven del Mundial. Añadir además el dato de que este galardón le llega en su debut en una Copa del Mundo, casi nada.

Unai Simón: premio al mejor portero del Mundial 2026

En el éxito defensivo de España también tiene mucho que ver su guardameta Unai Simón. Lejos de destacar por paradas imposibles, su labor ha ido mucho más allá de los límites del área. En la propia final, un corte suyo, casi en el centro del campo, a un pase largo evitó un mano a mano con Leo Messi, actuando casi más como un líbero que como un portero.

El arquero del Athletic Club ha disipado todas las dudas que surgieron con respecto a su titularidad. Dudas que Unai ha dejado a un lado a cada partido que pasaba. Todo esto, sumado a sus siete porterías a cero, le ha bastado para consagrarse como el mejor portero del Mundial 2026.

Rodri Hernández: premio al mejor jugador del Mundial 2026

El Balón de Oro de 2024 ha completado un Mundial de menos a más, terminando en un nivel que recuerda por qué fue galardonado con aquel premio. Luis de la Fuente lo confirmó en rueda de prensa antes de que comenzase el Mundial: «Rodri es el timón de esta selección», unas declaraciones en las que no se equivocaba el seleccionador.

Durante las eliminatorias ha guiado al equipo en momentos donde el partido se atascaba, siendo el santo y seña del centro del campo, cuando más se necesitaba controlar el balón. Un dominio absoluto de la posesión, que ha anulado a grandes selecciones como Francia o Argentina. Actuaciones que le han bastado para ser galardonado con el MVP del campeonato.