Rufián aprovecha la victoria de España en el Mundial para pedir la oficialidad de la selección vasca y catalana

Gabriel Rufián ha aprovechado el reciente éxito de la selección española de fútbol con su victoria en el Mundial para pedir la creación de las selecciones de Cataluña y el País Vasco. El diputado de ERC ha señalado en su cuenta de X que miles de aficionados en estos territorios apoyan a la reciente campeona del mundo «porque está llena de vascos y catalanes y porque (aún) no pueden animar a la selección vasca y catalana». También ha condenado levemente los actos contra aficionados de la selección española durante la final, argumentando que el apoyo popular a estas selecciones no llegará «insultando, señalando o menospreciando» al resto.

El político catalán no ha desperdiciado una ocasión como el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial para poner sobre la mesa una demanda de los partidos independentistas. Bildu y varios colectivos de la izquierda abertzale ya pidieron la oficialidad de la selección del País Vasco durante el duelo ante Francia de semifinales del pasado martes. Ahora es Gabriel Rufián, desde el independentismo catalán, el que reclama la oficialidad de una selección que podría contar con nombres como Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Dani Olmo o Lamine Yamal; entre los titulares en la final mundialista.

Pese a estas reivindicaciones, el apoyo a la selección española en muchos puntos de Cataluña y País Vasco ha sido notable. Varias localidades catalanas como Sabadell, Mataró, Tarragona o Badalona instalaron pantallas gigantes para los partidos eliminatorios de España en este Mundial. Barcelona se sumó para la final, como prometió su alcalde, Jaume Collboni, antes del inicio del torneo. En Vitoria, la capital del País Vasco, también se han llenado las calles para celebrar los éxitos de la selección española.

Miles de personas en Euskadi y Catalunya animan a la Selección española simplemente porque está llena de vascos y catalanes y porque (aún) no pueden animar a la selección vasca y catalana. Selecciones que no llegarán sin suficiente apoyo popular. Y eternamente cabreados e… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 20, 2026

Los aficionados españoles, sin embargo, sufrieron un ataque por parte de radicales vascos en Bilbao horas antes del inicio del partido ante Argentina. Aquellos que acudieron a la pantalla instalada en Doña Casilda para seguir la final del Mundial se convirtieron en blanco de una manifestación contra la selección española, que tuvo que disolver la Ertzaintza con gas lacrimógeno por el caos que se desató con lanzamientos de objetos y cánticos contra España. Gabriel Rufián, sin embargo, se ha mostrado equidistante ante estos incidentes.

«Selecciones (vasca y catalana) que no llegarán sin suficiente apoyo popular. Y eternamente cabreados e insultándoles (a los que siguieron ayer el partido de España), señalándoles o menospreciándoles no parece la mejor manera de llegar a ese apoyo popular. Para ganar un país hay que entender y aceptar la diversidad de ese país. A no ser que quieras ser una tribu y no un país, claro», ha comentado Gabriel Rufián al respecto en su cuenta de la red social X. Una ptlataforma que también utilizó durante la final para criticar el trato de favor arbitral hacia Argentina durante el Mundial. «España 1-0 Infantino», publicó el político catalán