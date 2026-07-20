Así celebraron en Bilbao hasta la madrugada la victoria de España por encima de las amenazas de los ‘borrokas’

Bilbao vibró hasta altas horas de la madrugada y celebró la histórica victoria de la selección española en el Mundial, por encima de las amenazas de los borrokas que intentaron boicotear el encuentro de aficionados orgullosos de España para ver la final ante Argentina.

Como en cualquier otra ciudad de España, los aficionados bilbaínos de la Selección vibraron durante los 90 minutos de tiempo reglamentario de una final en la que España dominó pero no pudo encontrar, en ese momento, el gol que les diera la segunda estrella. Ya en la prórroga, el júbilo llegó a Bilbao cuando Ferran Torres, tras asistencia de Nico Williams, marcaba el gol que a la postre significaría el Mundial.

Abrazos, cánticos en favor de la selección y de España y mucha, mucha felicidad. A pesar de los intentos de boicot por parte de los independentistas, las calles de Bilbao pudieron disfrutar de un triunfo histórico y de un segundo Mundial que se recordará por siempre en la ciudad por el arrebato de valentía para imponerse a las amenazas y hacer predominar la libertad.

Tras el partido y después de ver como Rodrigo Hernández levantaba al cielo de Nueva York la copa que convierte a España, de nuevo, en campeona del mundo, la celebración continuó en Bilbao camino de la Plaza Elíptica, donde miles de personas se juntaron para celebrar el Mundial a pesar de que el alcalde de Bilbao decidiera tapar la fuente para evitar la celebración.

Cabe recordar que Bilbao es la única gran capital española cuyo ayuntamiento no puso una pantalla gigante para ver la final del Mundial. Además, el consistorio, tapó y valló la fuente de la Plaza Elíptica para que, en caso de victoria, no se celebre el triunfo de la selección española. Según los vecinos, la fuente se tapó «sin respetar la opinión de los demás». Otros, por su parte, ya aseguraban que quitarían la valla en caso de victoria.

Agresión a OKDIARIO en Bilbao

Un equipo de OKDIARIO sufrió una agresión durante una marcha en apoyo a la selección vasca en Bilbao. Uno de los asistentes ha agredido a un periodista de este medio mientras otros le gritaban «¡Cake Minuesa, hijo de puta!».

La marcha había partido del pabellón de la Casilla y terminaba en la zona del Museo de Bellas Artes. Sin embargo, algunas personas han accedido hasta el punto donde se ofrece el partido de España. Han tirado vallas y han lanzado varios objetos con el objetivo de intentar evitar la retransmisión del partido de España contra Argentina, sin éxito.

La Ertzaintza se encontraba en la zona pidiendo el retroceso de nuestro equipo antes de sufrir la agresión. Un hombre se ha acercado con una bandera y, seguidamente, le ha dado una patada a un reportero de este medio.