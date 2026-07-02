Si España está en octavos de final es por muchas cosas. Una de ellas, y seguramente de las más importantes, tiene nombre y apellidos: Unai Simón. El guardameta de la selección española escribió una nueva página en la historia de los Mundiales al convertirse en el portero con la mayor racha de imbatibilidad de todos los tiempos. El vasco superó ante Austria un registro que parecía intocable, el de Walter Zenga, y ya es el guardameta que más minutos ha estado sin encajar un gol en una Copa del Mundo.

El italiano había fijado el listón en 517 minutos durante el Mundial de Italia 1990. Una marca legendaria que sobrevivió durante 36 años hasta que apareció Unai Simón. El portero español la dejó atrás tras mantenerse 89 minutos más con la portería a cero, prolongando una racha que comenzó hace ya más de tres años, en el Mundial de Qatar.

El último futbolista capaz de batirle fue el japonés Ao Tanaka, que marcó el definitivo 2-1 en el encuentro de la fase de grupos disputado el 1 de diciembre de 2022. Desde entonces, nadie ha vuelto a celebrar un gol frente al guardameta español en una Copa del Mundo. Aguantó los últimos 39 minutos frente a Japón, mantuvo la portería a cero durante los 120 minutos del inolvidable cruce contra Marruecos y llegó al Mundial de 2026 dispuesto a seguir agrandando la leyenda.

En Estados Unidos ha firmado un pleno. No recibió un solo gol ante Cabo Verde, Arabia Saudí ni Uruguay durante la fase de grupos y tampoco tuvo que recoger el balón de su portería frente a Austria. De hecho, en los dieciseisavos de final ni siquiera tuvo que realizar una intervención de mérito. La seguridad defensiva de España volvió a ser total.

Antes incluso de superar a Zenga, Unai Simón ya había dejado atrás otra leyenda del fútbol español. Los 476 minutos de Iker Casillas entre los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 ya forman parte del pasado. El guardameta del Athletic ha elevado todavía más el listón.

España no sabe perder

Pero este récord no sólo habla de Unai Simón. También explica la fortaleza de una selección que ha convertido la defensa en una de sus grandes armas. España apenas ha concedido ocasiones durante el torneo y esa solidez está directamente relacionada con otra cifra espectacular: 35 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

La última selección capaz de ganar a España fue Colombia, en un amistoso disputado en Londres el 22 de marzo de 2024. Desde entonces, los hombres de Luis de la Fuente no han vuelto a caer. En ese camino conquistaron la Eurocopa, alcanzaron este Mundial como una de las grandes favoritas y ya han igualado la mejor racha de la historia de la selección española, los 35 encuentros invictos que firmaron entre 2007 y 2009 los equipos de Luis Aragonés y Vicente del Bosque.

Ahora, el siguiente objetivo ya está marcado. Si España supera los cuartos de final, alcanzará los 37 partidos sin perder de Italia, el récord reconocido por la UEFA. Un nuevo reto para una selección que, paso a paso, sigue haciendo historia.