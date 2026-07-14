Pau Cubarsí explica el muro de España ante Francia: «La competitividad te hace ser mejor»

España ha conseguido imponerse a Francia 2-0 y ya está en la final del Mundial, la segunda de toda su historia. Mikel Oyarzabal y Pedro Porro han sido protagonistas con sus goles, pero la defensa de La Roja ha vuelto a brillar frente a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Pau Cubarsí está mostrando un nivel madurez completamente anormal para sus 19 años. Después de terminar el encuentro, el central destaca la importancia de la mentalidad para rendir a nivel defensivo : «Estamos muy bien. Nos ayudan todos, también los que no están teniendo la oportunidad de estar fuera como futbolistas. Sabes que en cualquier momento puede entrar cualquiera. Esa competitividad en el equipo te hace ser mejor».

El control de la posesión y de las situaciones del partido ayuda a España a sufrir mucho menos. Además, en los momentos clave aparecen los defensas, los laterales o incluso Unai Simón para salvar los muebles. Esta gran dinámica es una de las mejores armas de Luis de la Fuente para la gran final.

Cubarsí ya piensa en la segunda estrella

Algunos jugadores se pasan toda su carrera soñando con llegar a la final de un Mundial. Sin embargo, el central lo acaba de conseguir en su primer intento. El futbolista admite que aún no ha sido capaz de asimilar la noticia, pero advierte que se pondrán manos a la obra para enfrentarse a Inglaterra o Argentina: «Ahora mismo no soy consciente, esperaremos a mañana para preparar el partido».