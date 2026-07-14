Mikel Oyarzabal guía a España a la final: «Nos hemos ganado el derecho a soñar»

Mikel Oyarzabal no ha fallado a su cita con el gol en las semifinales del Mundial. El delantero marca su quinto tanto en la competición y consigue igualar el récord de David Villa y Emilio Butragueño. Los de Luis de la Fuente están a un paso de la segunda estrella.

El jugador de la Real Sociedad ha vuelto a demostrar que es un especialista desde el punto de penalti, ya que ha conseguido poner el 1-0 desde los 11 metros. En unas declaraciones para el micrófono de DAZN, recalca que hay motivos para pensar que pueden ponerle la guinda: «Nos hemos ganado el derecho a soñar, ojalá podamos poner la guinda en cinco días».

El delantero no ha querido llevarse demasiados focos pese a su importancia en el partido. Después de conseguir un récord individual histórico, ha preferido destacar la importancia del trabajo colectivo: «Si me toca ayudar sin meter gol para que le vaya bien al equipo estaría igual de feliz».

Pedro Porro se ha convertido en el héroe inesperado de España. El lateral ha marcado el 2-0 definitivo para eliminar a Francia y llegar a la final, además, ha sido nombrado el MVP del partido.

El partido comenzó con buenas noticias para La Roja. Lucas Digne cometió un penalti innecesario a Lamine Yamal, tras intentar despejar un balón. Mikel Oyarzabal demostró que es un especialista en penas máximas y consiguió imponer el 1-0 inicial.

Las lesiones volvieron a tener un protagonismo inesperado. Didier Deschamps tuvo que cambiar sus planes tras quedarse sin William Saliba antes de que se cumpliera la primera hora de partido. Esta situación no es nueva, ya que Nuno Mendes y Thibaut Courtois también fueron bajas muy notorias en las eliminatorias de octavos y cuartos de final.

España espera el Inglaterra – Argentina

Los de Luis de la Fuente están a un solo paso de conseguir la segunda estrella, pero aún no conoce a su último rival. Argentina e Inglaterra se ven las caras este miércoles 15 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). La final del Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias).