Pedro Porro vuelve a marcar: hace el segundo contra Francia tras una gran pared con Olmo

Pedro Porro volvió a marcar con España en el Mundial 2026. El lateral derecho hizo el segundo gol de la selección española contra Francia en el 58′, dejando a los de Didier Deschamps al borde del KO en el torneo. Tras una gran pared con Dani Olmo, brutal nuevamente el mediapunta, el del Tottenham batió a Maignan por su palo con un chut a bocajarro.

Si en la primera parte fue Mikel Oyarzabal quien abrió la lata de penalti, en la segunda sería Pedro Porro el que puso tierra de por medio. Como contra Austria en dieciseisavos, los mismos goleadores. En aquel partido, el de la Real Sociedad haría doblete con el 3-0 definitivo. Menudo Mundial del nuevo lateral derecho de España y de Olmo, decisivo en todas las eliminatorias.

La acción fue la más básica en el fútbol, pero es que España la obró a las mil maravillas. Porro trazó una diagonal y envió un pase fuerte a Olmo, que, antes de que se le echase la defensa francesa encima, devolvió para dejarle completamente solo ante Maignan. Al extremeño no le tembló el pulso y la mandó a la red.