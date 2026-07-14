Oyarzabal es un seguro de vida: adelanta a España con un penalti perfecto ante Francia

Mikel Oyarzabal adelantó a España a los 22 minutos de juego con un gol de penalti contra Francia en la semifinal del Mundial 2026 en Dallas. El delantero español lanzó un disparo perfecto para batir a Maignan y marcó el primero en la tarde americana. España ya gana 1-0 a los galos.

30 goles lleva ya Mikel Oyarzabal con la Selección española. Su gol adelantó a Francia desde los once metros con una ejecución perfecta. Es que el delantero español es un seguro de vida en estos lances. No falla, no perdona. El delantero de España.

En esta Copa del Mundo, Oyarzabal ya lleva cinco goles y es el máximo goleador de España. No anotó ante Portugal y Bélgica, pero contra Francia volvió a mojar con este penalti que provocó Lamine Yamal en una acción donde Digne estuvo muy torpe y con una patada brusca le derribó dentro de su área.