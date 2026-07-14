Digne comete un penalti claro sobre Lamine Yamal al propinarle una patada cuando intentaba despejar un balón

Lamine Yamal esperaba su momento en este Mundial y provocó el penalti que le permitió a España adelantarse en Dallas. Lucas Digne, quizás el eslabón más débil de la Francia de Deschamps, se durmió ante un balón que llovía del cielo, se confió y trató de despejar, pero estuvo mucho más listo el futbolista español, que fue al choque, peleando por el esférico y se llevó una patada del defensa del Aston Villa. Un penalti de lo más infantil ante el que no dudó Baton, el colegiado del partido. Lo marcó, cómo no, Mikel Oyarzabal.

PENALTI COMO UNA CASA A LAMINE YAMAL DE DIGNE 🔥🔥🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/Hrn6PllAHo — DAZN España (@DAZN_ES) July 14, 2026

Se confiaba Lucas Digne cuando el balón le llegaba a su costado. Algo que no puedes hacer estando en el área, menos en unas semifinales y menos aún si quien tienes cerca es Lamine Yamal. El extremo de la Selección se olía lo que podía pasar y no lo dudó. Se fue en busca del balón, saltó al choque y se anticipó a Digne, tocando el esférico con su cuerpo. Ya tenía la pierna cargada el lateral izquierdo galo, que le propinó una patada.

España había comenzado mejor en el partido, aunque tras los primeros minutos Francia también avisaba sobre la meta de Unai Simón. Apenas se había inquietado a Maignan, pero entonces llegó la jugada que lo cambió todo. Corría el minuto 20 cuando Yamal forzaba un penalti de listo, al ir a por un balón que difícilmente podía controlar. Sin embargo sabía que era más que posible que Digne la liara. Y así pasó.

No perdonaba Mikel Oyarzabal desde los 11 metros. El delantero de la Real Sociedad es un seguro desde el punto de penalti y no perdonó. Cogió el balón, lo plantó decidido sobre el césped y, aunque no tiró a su lado habitual y Maignan adivinó el lanzamiento, lo mandó a guardar. Era el 1-0 con el que España se acercaba a la final del Mundial 2026.