España – Francia, cómo va el partido hoy en directo | Resultado, cronología, goles y última hora de la semifinal del Mundial 2026 online (0 – 1)
Sigue en directo las semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia
A qué hora juega España y dónde ver por televisión la semifinal del Mundial 2026
España busca la final del Mundial 2026 en las semifinales que disputa este martes 14 de julio a partir de las 21:00 horas contra Francia. La selección española se enfrenta al combinado galo en el Estadio de Dallas en uno de los partidos más importantes de la historia reciente de nuestro país. Inglaterra o Argentina disputarán este miércoles la otra semifinal en Atlanta. Sigue en vivo y en directo la retransmisión del España-Francia a través de OKDIARIO.
España – Francia, última hora en directo
España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio en el Estadio de Dallas en las semifinales del Mundial 2026. La actual campeona de la Eurocopa busca ahora la final del Mundial en un partido de altos vuelos ante un combinado francés que se ha mostrado imperial en el torneo, donde ha dejado en la cuneta a Suecia, Paraguay y Marruecos en la fase eliminatoria. Los de Deschamps buscarán su tercera final consecutiva tras ganar el título en Rusia 2018 y caer en Qatar 2022 ante Argentina.
Por su parte, España llega a las semifinales del Mundial 2026 con la sensación de haber ido de menos a más durante el torneo. Después de tropezar con Cabo Verde en el estreno en el torneo, ganó a Arabia Saudí y Uruguay en fase de grupos para más adelante imponerse en el mata-mata a Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1) en los cuartos de final. El equipo de Luis de la Fuente llega al penúltimo partido del torneo con sólo un gol encajado y con la sensación de que el concepto equipo ha vuelto a imponerse a las individualidades de otras selecciones.
Min 45
Se añaden 6 minutos
Se añaden 6 minutos en la primera mitad mientras Francia sigue apretando buscando el empate.
Min 45
Surrealista Barton
Pitó una falta peligrosa a favor de Francia al borde del área y ahora le devuelve el balón a España. No había nada en la caída de Barcola ante Fabián.
Min 42
Qué bien Unai Simón
Qué bien salió Unai Simón al corte para quitar un balón a Mbappé, que se metía en el mano a mano contra el portero.
Min 38
A punto Españaaaaaaa
Qué jugada acaba de hacer España. Qué jugada acaba de hacer el mejor equipo del mundo. Olmo y Lamine combinaron de primeras y Oyarzabal ha estado a punto de marcar. El balón se ha ido a córner.
Min 37
Arriba Barcola
Ahora lo intenta Barcola con un disparo lejano que se va muy por encima de la portería de Unai Simón.
Min 35
Uyy Baenaaaaa
Pitó fuera de juego el linier y eso ha salvado a Francia porque Maignan ya había cometido penalti sobre Álex Baena.
Min 34
Lo intenta Olmo
Lo ha intentado Dani Olmo con un disparo lejano que se ha ido muy desviado. Tercera llegada de España, por una de Francia.
Min 30
Amarilla a Cucurella
Entró fuerte Cucurella a Olise y Barton le saca la tarjeta amarilla. Primera cartulina para la selección.
Min 27
Lesión de Saliba tras la reanudación
Ojo, que se ha lesionado Saliba. Tiene pinta de que el jugador del Arsenal se ha roto. Va a entrar Lacroix, central del Crystal Palace.
Min 22
Primera pausa de hidratación
Iván Barton manda a los jugadores al área técnica. Llegamos a la primera pausa de hidratación por delante en el marcador.
Min 22
GOOOOLLLL DE ESPAÑAAAAAA
Anota Oyarzabal de penalti y España se pone por delante en el marcador. Penalti perfecto el que ha lanzado el jugador de la Real Sociedad. Vamosssssssssssss.
Min 20
PENALTI A FAVOR DE ESPAÑAAAA
Claro penalti de Digne a Lamine dentro del área. Ojo, que los jugadores de Francia piden mano del delantero, pero Barton señala la pena máxima.
Min 19
Gana peso en el partido Francia
Va ganando poco a poco peso en el partido Francia. Esto no se traduce en ocasiones de peligro, pero parece que el combinado galo va imponiéndose poco a poco. Vamos, España.
Min 16
Llega con peligro Francia
Ha tenido la primera Mbappé que ha disfrutado de muchos metros en el campo de España para correr. Frenó bien Cubarsí al jugador del Real Madrid y después Olise forzó un córner.
Min 11
A la barrera
Estrelló el balón en la barrera Baena. Mala falta del atacante de la selección.
Min 9
Falta peligrosa a favor de España
Ojo, que hay falta peligrosa a favor de España. Dani Olmo fue derribado por Rabiot y Barton pitó falta. Amarilla para el jugador francés.
Min 8
Estrategias claras
La táctica de los dos equipos está clara. Mientras que España acapara el balón, Francia espera atrás y busca el contragolpe.
Min 6
Primera de Francia
Lo intenta ahora Francia con su primera llegada peligrosa del partido. Mbappé condujo una contra y el centro de Barcola acabó en córner.
Min 4
Primera de Lamine
La primera de Lamine. Intentó conducir una contra y se frenó para organizar un ataque de España que acabó en otra aproximación. Tiene que ser el día del delantero del Barcelona.
Min 2
Buena primera acción de España
Buena primera posesión de España que ha acabado con un pase en profundidad de Cucurella al que no llegó Oyarzabal.
Comienza el partido en Dallas
Ya mueve el balón España.
Suena el himno de Españaaaaaa
Suena el himno de España en el Estadio de Dallas y se escucha en cada plaza, en cada rincón del país que suspira por la selección.
Esto va a empezar
Queda un cuarto de hora para que empiece el España-Francia de las semifinales del Mundial. Los jugadores están a punto de saltar al césped.
Un superordenador predice el ganador
El modelo estadístico elaborado con un superordenador otorga a Francia un 57% de probabilidades de clasificarse para la final.
¿Quién es el árbitro?
El salvadoreño Iván Barton será el árbitro encargado de impartir justicia en el España-Francia de las semifinales del Mundial 2026. El equipo arbitral estará compuesto por su compatriota David Moran, el nicaragüense Antonio Pupiro y los suecos Glenn Nyberg y Mahbod Beigi.
La selección desata la locura en España
España se llenará de pantallas gigantes para poder ver las semifinales del Mundial. La afición española podrá animar a la Selección en las más de 70 pantallas gigantes que hay en todo el país, siendo más de 20 en Cataluña.
Ya calientan España y Francia
España y Francia ya están calentando sobre el Estadio de Dallas. Menos de una hora para que empiece el partido del año.
Lamine avisa en las redes
Lamine Yamal ha hecho dos publicaciones interesantes en las redes sociales antes del partido. El delantero de la selección española ha subido dos secuencias del partido de semifinales de la Eurocopa 2024 que resolvió con un golazo.
¿Por qué no juega Pedri?
La ausencia de Pedri es la gran noticia en el 11 de Luis de la Fuente. El seleccionador repite con el equipo que ganó a Bélgica en cuartos de final.
La afición española toma Dallas
La afición española toma las calles de Dallas y allí está para contarlo Iván Martín, enviado especial de OKDIARIO. Toda la información AQUÍ.
Encuesta | ¿Qué te parece la alineación de España para enfrentarse a Francia en semifinales del Mundial?
Fabián Ruiz vuelve a ganarle el puesto a Pedri en el once de España. Vota en nuestra encuesta: ¿Qué te parece el equipo titular de España?
La sorpresa de Barcola en el once de Deschamps
Del equipo titular de Francia, la gran novedad es la presencia de Barcola en ataque. Doué se queda en el banquillo. Conozca el once completo y todos los detalles de Francia.
¡ALINEACIÓN DE FRANCIA!
¡Oficial el equipo de Deschamps! Maignan; Koundé, Upamecano, William Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola y Mbappé.
Cuántos Mundiales tiene Francia
Francia disputa sus terceras semifinales consecutivas en el Mundial. Llegó a las finales de 2018 (ganada ante Croacia) y de 2022 (perdida en penaltis contra Argentina). Si gana, será su tercera final seguida.
Francia tiene dos Mundiales ya en su palmarés: el citado de 2018 y el conseguido en 1998, cuando se jugó en su país.
Cuántos goles lleva Mbappé en el Mundial 2026
Mbappé es la gran figura de Francia y un jugador ya legendario en los Mundiales. El delantero del Real Madrid lleva ocho goles en este Mundial, los mismos que Messi. Ambos son los máximos goleadores del torneo.
Qué camiseta lleva hoy Francia
Francia se medirá a España en estas semifinales del Mundial 2026 con su tradicional camiseta azul. Esto es así porque Francia figura como local en este encuentro.
A qué hora juega España hoy contra Francia
Este España – Francia de semifinales del Mundial 2026 arrancará a las 21:00 hora peninsular española, una menos en las Islas Canarias. En Dallas, donde se juega el partido, serán las 14:00 horas.
Mismo once que en cuartos ante Bélgica
Luis de la Fuente repite el equipo titular que sacó en el duelo de cuartos ante Bélgica. No hay cambios. Es decir, Pedri se queda fuera del once.
¡ONCE DE ESPAÑA!
¡Es oficial la alineación de España! Este es el equipo titular: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal.
Apuestas y predicciones de Francia – España
Las apuestas tienen claro quién ganará el Francia – España en las semifinales del Mundial. Consulte aquí cómo están las cuotas.
Segundo España – Francia en un Mundial
España y Francia sólo se han medido una vez en un Mundial. Fue en los octavos de final de 2006, cuando Francia derrotó por 3-1 a España. Ahora, en semifinales de 2026, se vuelven a medir. Ambas se han visto la cara muchas veces, pero en el Mundial ese es el único precedente.
Pendientes de alineaciones
Quedan dos horas y 20 minutos para que arranque el encuentro de semifinales en Dallas. Todavía no tenemos alineaciones, pero están al caer. En pocos minutos se conocerán los onces iniciales de ambas selecciones, de España y Francia.
¡Buenas tardes, España!
Muy buenas tardes. Bienvenidos al directo de un partido histórico de España. La selección se enfrenta a partir de las 21:00 horas a Francia en las semifinales del Mundial 2026. La actual campeona de Europa busca el pase a la final de un campeonato del mundo 16 años después. En la otra parte del cuadro esperan Argentina o Inglaterra. Vamos allá.
Min 45+6
Final de la primera parte
Descanso en Dallas. Se marcha España por delante a los vestuarios después de una primera parte perfecta en la que ha logrado desactivar a Francia. Vale el gol de Oyarzabal, que transformó un penalti cometido por Digne sobre Lamine.