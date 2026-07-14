España – Francia, cómo va el partido hoy en directo | Resultado, cronología, goles y última hora de la semifinal del Mundial 2026 online (0 – 1)

España busca la final del Mundial 2026 en las semifinales que disputa este martes 14 de julio a partir de las 21:00 horas contra Francia. La selección española se enfrenta al combinado galo en el Estadio de Dallas en uno de los partidos más importantes de la historia reciente de nuestro país. Inglaterra o Argentina disputarán este miércoles la otra semifinal en Atlanta. Sigue en vivo y en directo la retransmisión del España-Francia a través de OKDIARIO.

España – Francia, última hora en directo

España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio en el Estadio de Dallas en las semifinales del Mundial 2026. La actual campeona de la Eurocopa busca ahora la final del Mundial en un partido de altos vuelos ante un combinado francés que se ha mostrado imperial en el torneo, donde ha dejado en la cuneta a Suecia, Paraguay y Marruecos en la fase eliminatoria. Los de Deschamps buscarán su tercera final consecutiva tras ganar el título en Rusia 2018 y caer en Qatar 2022 ante Argentina.

Por su parte, España llega a las semifinales del Mundial 2026 con la sensación de haber ido de menos a más durante el torneo. Después de tropezar con Cabo Verde en el estreno en el torneo, ganó a Arabia Saudí y Uruguay en fase de grupos para más adelante imponerse en el mata-mata a Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1) en los cuartos de final. El equipo de Luis de la Fuente llega al penúltimo partido del torneo con sólo un gol encajado y con la sensación de que el concepto equipo ha vuelto a imponerse a las individualidades de otras selecciones.