Lamine Yamal lanza un aviso en redes sociales minutos antes del España – Francia

Lamine Yamal ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales a pocos minutos de que comience la semifinal del Mundial 2026 en Dallas entre España y Francia. Un partido histórico para la Selección española en el que la estrella de Rocafonda quiere ser más que importante. Lo ha dejado más que claro.

La estrella de España utilizó sus redes sociales para, pocas horas antes del histórico partido ante Francia en Dallas, mandar un serio aviso a los galos. Lamine Yamal subió dos imágenes de las dos últimas victorias de la Selección española contra la Selección francesa.

La primera de su golazo en la Eurocopa de hace dos años que le dio a España el pase a la final de Berlín. Un tremendo tanto desde fuera del área con un golpeo espectacular a la escuadra.

La segunda imagen de Lamine Yamal refleja a la estrella española celebrando el 5-1 a Francia de la última semifinal de la Liga de Naciones. Un partido que terminó 5-4 y que también le dio otro pase a una final a la Selección española.

Lamine Yamal, motivado en la previa

Lamine Yamal compareció ante los medios de comunicación en la previa de la semifinal que enfrenta en Dallas a España y Francia. El combinado nacional jugará la segunda semifinal de su historia ante la vigente subcampeona del mundo. La selección española necesita la mejor versión del joven atacante, que hasta el momento sólo suma un gol.

«Todos los torneos son diferentes. No es culpa del entrenador que no lleve cinco goles. Son cosas del juego y no me preocupa. He visto Mundiales en los que España ha sido eliminada. Nosotros vamos ganando y eso es lo importante. Ojalá mañana pueda marcar», afirmó.

El internacional español no escondió la confianza que existe dentro del vestuario en conquistar el título. «Obviamente nos vemos campeones. Es difícil, pero nos vemos todos como campeones, igual que ocurrió en 2010. ¿Por qué no?», respondió.

Preguntado por la importancia del encuentro ante Francia, Lamine fue rotundo. «Es el partido más importante que voy a jugar. Seguro. Es un Top-1 para mí», aseguró.