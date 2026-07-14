Lamine Yamal: «Decís que no estoy a mi mejor nivel, por lo que no tenéis que esperar nada de mí… pero será especial»

Lamine Yamal compareció ante los medios de comunicación en la previa de la semifinal que enfrenta en Dallas a España y Francia. El combinado nacional jugará la segunda semifinal de su historia ante la vigente subcampeona del mundo. La selección española necesita la mejor versión del joven atacante, que hasta el momento sólo suma un gol.

«Todos los torneos son diferentes. No es culpa del entrenador que no lleve cinco goles. Son cosas del juego y no me preocupa. He visto Mundiales en los que España ha sido eliminada. Nosotros vamos ganando y eso es lo importante. Ojalá mañana pueda marcar», afirmó.

El internacional español no escondió la confianza que existe dentro del vestuario en conquistar el título. «Obviamente nos vemos campeones. Es difícil, pero nos vemos todos como campeones, igual que ocurrió en 2010. ¿Por qué no?», respondió.

Preguntado por la importancia del encuentro ante Francia, Lamine fue rotundo. «Es el partido más importante que voy a jugar. Seguro. Es un Top-1 para mí», aseguró.

El futbolista del Barcelona también valoró la enorme repercusión que ha alcanzado durante este Mundial, especialmente en Estados Unidos. «Es muy bonito que el fútbol me haya dado la oportunidad de que me puedan conocer en Chattanooga, por ejemplo. Jamás podría imaginar salir por un pueblo de Estados Unidos y que la gente me reconociera. Valoro mucho de dónde vengo», explicó.

Cuestionado por la coincidencia de cumplir 19 años, llevar el dorsal 19 y que la final se dispute un día 19, Lamine se tomó la pregunta con humor. «No creo en la numerología porque el entrenador de Portugal dijo algo parecido y luego marcó Merino», bromeó. También aclaró el origen del collar que luce habitualmente. «No es un regalo porque lo he pagado yo», dijo entre risas. «Es un regalo de mi parte».

El extremo también reflexionó sobre qué consejo le daría al niño de diez años que soñaba con llegar hasta aquí. «Le diría que fuera él mismo y que disfrutara. No le diría mucho más porque todos sabemos lo que hay que hacer», comentó.

Lamine insistió en que no siente una presión diferente pese a ser una de las grandes estrellas del campeonato. «No siento presión. Juego como sé. Nunca jugaré mejor o peor de lo que sé hacer. Cuando lo das todo y la gente lo sabe, no sientes presión», explicó.

Antes del partido, reconoció que afronta la jornada con absoluta normalidad. «Ahora he quedado con mi hermano para cortarme el pelo y luego ya llegará el partido. Va a ser muy bonito. Es el encuentro que todo el mundo quería ver. Los dos equipos atacaremos, defenderemos y seguramente será un partido muy igualado», señaló.

También quiso aclarar unas declaraciones que generaron debate tras asegurar que Francia debía tener miedo de España. «No me sorprende que se malinterprete porque os conozco. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que no. Somos los campeones de Europa. Es fútbol, como dijo Koundé, y ya está», respondió.

Respecto a la confianza de Luis de la Fuente en que todavía está por llegar su gran partido en el Mundial, Lamine aceptó el reto. «No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en encuentros así. Acepto el reto, para eso he venido», afirmó.

Preguntado por cuál sería el mejor regalo de cumpleaños, el internacional español lo tuvo claro. «No he recibido muchos regalos todavía», dijo entre sonrisas. «Me regalaría una victoria mañana y un viaje a Nueva York».

Sobre la ausencia de un Nico Williams al cien por cien, el extremo evitó cargar con toda la responsabilidad ofensiva. «Tenemos jugadores con muchísima calidad en el centro del campo. Jugaremos como sabemos. Cada uno tiene sus cualidades y las utilizaremos de la mejor manera», explicó.

Lamine también fue cuestionado por un artículo publicado en Francia y quiso lanzar un mensaje integrador. «Mañana jugaremos uno de los partidos más bonitos que existen, pero si el fútbol sirve para algo es para integrar. España y Francia son un ejemplo de ello. El fútbol está para eso y no para hablar de esos comentarios», afirmó.

El delantero valoró además el crecimiento que ha experimentado la Selección durante el campeonato. «El equipo sabe sufrir, levantarse y estar unido. Eso es clave en un torneo como este», destacó.

Con una sonrisa, habló también de su hermano, protagonista involuntario de muchas imágenes durante el Mundial. «Él no se da cuenta de todo esto. En casa hace exactamente lo mismo que cuando le enfoca una cámara. Siempre hace tonterías y a mí me encanta verle porque me entretengo», comentó.

Por último, volvió a dejar claro que la presión no forma parte de su manera de entender el fútbol. «Hay situaciones mucho más difíciles que un partido de fútbol. Hay que estar tranquilo. Sé de lo que soy capaz y no me preocupa lo más mínimo. Creo que hemos madurado mucho desde la Eurocopa y también durante este Mundial. Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí. Pero espero que mañana sea un gran día», concluyó.