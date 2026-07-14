La afición española vuelve a tomar Dallas antes de la semifinal contra Francia

Dallas volvió a teñirse de rojo en uno de los días más importantes de la historia reciente de la Selección. Horas antes de que España se juegue el pase a la final del Mundial frente a Francia, miles de aficionados volvieron a protagonizar la ya tradicional Fan Walk, una marcha organizada por la RFEF, la FIFA y la ciudad anfitriona para acompañar al equipo en el camino hacia el estadio. Será una nueva demostración del espectacular ambiente que está acompañando al combinado nacional durante todo el campeonato y que pretende convertir las calles texanas en una prolongación de la grada española.

La concentración de los seguidores tuvo lugar a las 11:00 horas en The Boot, el mismo punto de encuentro utilizado antes del duelo de octavos de final frente a Portugal. Media hora después, a las 11:30, arrancó la marcha rumbo al perímetro de seguridad del estadio (OSP), donde volvió a reunirse la mayor parte de la afición española antes de acceder al recinto. Banderas, camisetas, cánticos y bufandas volvieron a protagonizar un recorrido que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de este Mundial.

La Selección de Luis de la Fuente volverá a sentirse arropada desde mucho antes del pitido inicial. Como ya ocurrió en Chattanooga, Atlanta, Los Ángeles o en anteriores citas del torneo, la afición española quiere desempeñar su papel en una semifinal que puede conducir a España hasta la segunda final mundialista de su historia. Antes de que el balón eche a rodar, Dallas ya ha comenzado a jugar el partido desde sus calles.