Así es el Estadio de Dallas, campo en el que se jugará el España-Francia de semifinales del Mundial 2026

España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio en las semifinales del Mundial 2026, que se disputarán a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Dallas. Conocido como AT&T Stadium, este será el escenario del duelo en el que la selección española buscará el pase a la final del campeonato del mundo 16 años después del título conquistado en Sudáfrica 2010. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Estadio de Dallas que acoge el encuentro entre España y Francia.

España y Francia se enfrentan este martes en uno de los partidos del año. Ambas selecciones buscan el pase a la final del Mundial 2026 ante el ganador del duelo entre Inglaterra y Argentina, que se jugará el próximo miércoles. La selección española llega a la penúltima ronda eliminatoria después de haber superado a Austria, Portugal y Bélgica, mientras que el combinado galo ha hecho lo propio con Suecia, Paraguay y Marruecos. Ahora miden sus fuerzas para estar en la final del próximo domingo en el Estadio Nueva Jersey-Nueva York.

¿En qué estadio se juega el España – Francia del Mundial 2026?

El España-Francia del Mundial 2026 se disputará en el Estadio de Dallas, situado en la ciudad de Arlington, situada en el área de Dallas y en el estado de Texas.

Dónde está el Estadio de Dallas y cuál es su nombre comercial

El nombre comercial del Estadio de Dallas es AT&T Stadium. Originalmente recibió el nombre de Dallas Cowboys Stadium para después pasar a llevar el naming de la multinacional estadounidense de telecomunicaciones.

Quién juega en el Estadio de Dallas

El Estadio de Dallas es el hogar de los Dallas Cowboys de la NFL desde su inauguración en mayo de 2009. Desde esa fecha ha acogido una Super Bowl en 2011, la Copa de Oro de la Concacaf, la Copa América y el presente Mundial 2026.

El Estadio de Dallas: inauguración, aforo…

El Estadio de Dallas comenzó a construirse en 2005 y en mayo de 2009 fue inaugurado uno de los estadios más caros de la historia que en su día tuvo un coste de más de 1.000 millones. El AT&T Stadium fue la joya de la corona de Jerry Jones, el dueño de los Dallas Cowboys, y uno de los gestores con más éxito de todos los tiempos.

El AT&T Stadium tiene una capacidad para 80.000 espectadores y cuenta con todas las características técnicas de un estadio de los últimos tiempos. Tiene un techo retráctil que abre y cierra en menos de 10 minutos, aire acondicionado, puertas de cristal y las pantallas más grandes del mundo en un recinto deportivo.