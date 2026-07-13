Deschamps: «España ha confirmado que es la favorita del Mundial»

Didier Deschamps, seleccionador francés, atendió a los medios de comunicación en la previa de las semifinales del Mundial que enfrentan a España y Francia en Dallas. El técnico galo comenzó asegurando que será «muy duro» elegir un once. «Lo importante es que tanto los titulares como los que entran después sean buenos», comentó.

Sobre Aurélien Tchouaméni, Deschamps confirmó que el centrocampista llega entre algodones, aunque confía en poder contar con él. «Se encuentra mejor. No está al cien por cien, pero es una semifinal de un Mundial», explicó.

El seleccionador también fue preguntado por los posibles cambios que pueda introducir Luis de la Fuente. «Pueden hacer cambios. No es que tome decisiones en función del rival, sino que depende del perfil de cada jugador», señaló.

Respecto a Lamine Yamal, Deschamps dejó claro que Francia tiene estudiadas las virtudes de la Selección, aunque también confía plenamente en sus futbolistas. «Conocemos las fortalezas de nuestro rival, pero nosotros también tenemos nuestros puntos fuertes. Luis habrá estudiado lo nuestro. La clave es si nuestros jugadores pueden marcar la diferencia. Hay que contrarrestar las cualidades del rival. Ir uno contra uno frente a mis jugadores tampoco es fácil», aseguró.

También valoró la ventaja física que ha podido tener Francia tras recorrer menos kilómetros durante el torneo. «No me he fijado en las horas de vuelo de España. Ser primeros de nuestro grupo era importante en este sentido. Seleccionamos Boston como sede por un motivo. Miro los partidos de los demás, pero no calculo los kilómetros. Viajar es un factor importante, pero estamos en semifinales. Unos pueden estar más cansados que otros, pero todo influye: las prórrogas, el calor… Lo que importa es el partido de mañana», comentó.

Deschamps destacó igualmente el peso de la experiencia en este tipo de eliminatorias. «Es un factor que ayuda y es de gran importancia. He cambiado la preparación para adecuarme a los distintos contextos. Lo importante es la adaptación. Es la tercera semifinal en la que competimos contra España. Espero evitar cometer errores tontos, pero siempre hay mucha incertidumbre al hablar del fútbol. Tenemos que prepararnos y anticiparnos», afirmó.

El técnico francés sorprendió al reconocer el favoritismo de la Selección española. «Confirmo que es favorita. Con lo que han hecho… Salvo el primer partido contra Cabo Verde, España ha confirmado ser la favorita. No quiero poner presión a Luis y su equipo, pero la gente espera mucho de España. Atacan y defienden muy bien. Sólo han encajado un gol en seis partidos. Puede ser un partido espectacular, pero Luis y yo también queremos defender bien. Con la calidad ofensiva que hay, el partido será espectacular», destacó.

Por último, recordó los últimos precedentes entre ambas selecciones y elogió el estilo de juego de España. «No hace más de dos años que se me critica, hace más de doce… Aquí no hay lecciones que aprender, hay una verdad sobre el césped. Sabemos cómo juega España, les gusta presionar. Si sólo han encajado un gol es porque es muy difícil recuperar la pelota cuando ellos tienen el balón», concluyó.

Zaïre-Emery: «Somos Francia y no tememos a nadie»

Warren Zaïre-Emery también compareció ante los medios antes de la semifinal y defendió la unidad del vestuario francés. Preguntado por un artículo relacionado con cuestiones extradeportivas de Mariano Rajoy, el centrocampista respondió lo siguiente. «Desafortunadamente no he leído ese artículo. Tenemos jugadores de distintos contextos. Somos un grupo de todas las razas y unido, que es lo que importa», afirmó.

El futbolista del PSG reconoció además la ilusión que le produce disputar unas semifinales mundialistas. «Es un orgullo poder estar aquí y haber disputado unos minutos en cuartos de final contra Marruecos. Es el partido más memorable de mi carrera», aseguró.

Sobre Lamine Yamal, Zaïre-Emery elogió al extremo español, aunque confía plenamente en la defensa francesa. «Todos conocemos la calidad de Lamine Yamal, pero tenemos muy buenos jugadores para detener su juego», señaló.

Por último, lanzó un mensaje de confianza antes del duelo frente a España. «No sé qué piensan ellos. Nosotros somos Francia y no tememos a nadie. Nos centramos en nosotros. Ellos se pueden expresar, pero no sirve para nada. El partido no se juega en las redes sociales ni en los medios, se juega mañana en el campo», sentenció.