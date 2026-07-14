¡Qué salvajada, España!

Gracias. Gracias. Y otra vez, gracias. Probablemente no haga falta decir nada más. En los siguientes párrafos analizaremos el recital de Rodri y Fabián Ruiz, la exhibición de Pedro Porro por la banda derecha y el gol de Mikel Oyarzabal. También hablaremos de Luis de la Fuente, que volvió a acertar una vez más y que ha demostrado ser el mejor seleccionador que puede tener España, probablemente también el mejor del mundo.

Pero ahora sólo nace una palabra: gracias. Gracias por hacerlo posible. Gracias por emocionarnos. Gracias por llenar de orgullo a todo un país. Gracias por conseguir que ser español, gracias a vosotros, sea un motivo de orgullo. Gracias por hacer que un «¡Viva España!» resuene con fuerza en cualquier plaza de pueblo, de ciudad o incluso en Dallas. Gracias por devolver a la bandera de España el valor de unir, de sonreír y de celebrar, lejos de cualquier enfrentamiento.

Eternamente gracias, selección española. Ahora sí, toca analizar el recital que habéis firmado ante Francia. Pero antes había que detenerse un instante para agradecer lo que estáis consiguiendo.

Rodri y Fabían devoraron a Francia

Rodri y Fabián Ruiz volvieron a demostrar por qué forman uno de los centros del campo más dominantes del fútbol mundial. La pareja de Luis de la Fuente se adueñó del partido ante Francia desde el primer minuto, imponiendo el ritmo de juego y neutralizando el poderío físico del conjunto de Didier Deschamps. Gracias a su trabajo, España consiguió controlar la posesión y minimizar las transiciones de un equipo repleto de talento ofensivo.

Rodri fue, una vez más, el faro de la Selección. El mediocentro del Manchester City sostuvo al equipo con su impecable sentido de la colocación, ofreciendo siempre una salida limpia al balón y cortando los intentos de contragolpe de Francia antes de que llegaran a Mbappé, Olise o Barcola. A su lado, Fabián Ruiz aportó dinamismo y profundidad. El centrocampista del PSG volvió a justificar la confianza de Luis de la Fuente con un enorme despliegue físico, rompiendo líneas con conducción y llegando con peligro al área rival, donde incluso rozó el gol antes de ser sustituido.

La conexión entre ambos volvió a ser decisiva. Mientras Rodri garantizaba el equilibrio y el orden desde la base de la jugada, Fabián aparecía entre líneas para acelerar el juego y conectar con los hombres de ataque. Una sociedad perfectamente complementaria que volvió a marcar el camino de una España que dominó a Francia desde el centro del campo y dio un paso más hacia la final del Mundial.

Porro, qué exhibición

Pedro Porro sigue confirmándose como una de las grandes revelaciones de la selección española en este Mundial. El lateral del Tottenham volvió a ser decisivo ante Francia al marcar el segundo gol del encuentro tras incorporarse al ataque con la determinación de un delantero. Dani Olmo filtró un gran pase y el extremeño definió con enorme sangre fría ante Mike Maignan para dejar muy encarrilado el pase de España a la final. Antes de ser sustituido, además, volvió a ofrecer una actuación muy sólida tanto con balón como en labores defensivas.

El tanto frente a Francia supone ya el segundo de Pedro Porro en este Mundial. El primero llegó en los dieciseisavos de final ante Austria, cuando sorprendió rematando de cabeza un preciso centro de Álex Baena para firmar el 2-0. Ahora ha vuelto a aparecer en el momento más importante del torneo, demostrando que, además de su enorme recorrido por la banda derecha, también tiene llegada y capacidad para decidir partidos de máxima exigencia.

Más allá de sus goles, el internacional español está firmando un Mundial sobresaliente. Luis de la Fuente ha encontrado en él un dueño indiscutible para el lateral derecho gracias a su equilibrio entre ataque y defensa. Ha rendido a un nivel altísimo frente a rivales como Portugal, Bélgica y Francia, ofreciendo seguridad atrás, intensidad en las coberturas y una constante amenaza cuando se incorpora al ataque. Una actuación que confirma su crecimiento y su peso dentro de una España que ya acaricia la final del Mundial.

¿Por qué hay quien duda de Oyarzabal?

Mikel Oyarzabal sigue agrandando su leyenda con la selección española. El delantero vasco abrió el marcador ante Francia en las semifinales del Mundial de 2026 al transformar con sangre fría un penalti cometido sobre Lamine Yamal. Pero aquel lanzamiento significó mucho más que el 1-0: fue su gol número 30 con España, una cifra con la que supera a Fernando Hierro y se convierte en el sexto máximo goleador de la historia del combinado nacional.

La pena máxima llegó en el minuto 22, después de que Lucas Digne derribara a Lamine dentro del área. Oyarzabal asumió la responsabilidad y batió a Mike Maignan con un disparo potente y cruzado para poner por delante a la selección española en Dallas.

Además, el atacante ya suma cinco goles en este Mundial, igualando los registros de David Villa en Sudáfrica 2010 y Emilio Butragueño en México 1986, las dos mejores cifras de un futbolista español en una Copa del Mundo. En este torneo también ha dejado atrás en la clasificación histórica a Butragueño, Alfredo Di Stéfano, Sergio Ramos, Ferran Torres y Julio Salinas, confirmando que ya forma parte de la élite del fútbol español.

A sus 30 goles con la selección, Oyarzabal no sólo acumula récords. También vuelve a demostrar que aparece en las grandes citas. El delantero está firmando el mejor Mundial de su carrera y lidera a una España que sueña con volver a proclamarse campeona del mundo.

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