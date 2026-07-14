Pedro Porro: «Este logro es del equipo, no es nada mío»

Pedro Porro fue el primer jugador de España en tomar la palabra tras el histórico pase a la final del Mundial 2026, la segunda en la historia de la selección española tras la de Sudáfrica hace 16 años. El lateral derecho español no quiso atribuirse el éxito pese a marcar el segundo gol contra Francia.

«Es un sueño hecho realidad. Ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo de principio a fin. Hemos hecho un gran partido y todo lo que teníamos que hacer para pasar. Venían haciendo las cosas muy bien. Esto es del equipo, no es nada mío. Enhorabuena a todos», comenzó Porro, autor del 2-0 definitivo.

«Sabíamos que tener el balón nos acercaba a la final para contrarrestar sus puntos clave», dijo. «Son cosas del partido. No sé en qué minuto me ha cambiado, pero no podía más. Esto es de todos, de los 26. Marcos (Llorente) estaba preparado», afirmó, preguntado por su lesión.

«Ahora mismo te diría que estoy muerto. A pensar en la recuperación y con todo a por la final», añadió el lateral. Hemos estado muy serios en todos los aspectos. Hay una sensación de familia de principio a fin. Ayer me puse el documental de 2010 para motivarme. Vuestro legado es inigualable. Con garra, coraje y corazón», comentó, al lado de Pepe Reina, campeón del mundo en Sudáfrica.