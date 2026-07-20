El dato que demuestra la superioridad de España: la Argentina de Messi no tiró ni una sola vez a portería

Hoy ya es siempre. Johannesburgo y el 11 de julio del 2010 ya tienen un hermano. Nueva York y el 19 de julio de 2026. De Iniesta a Ferran Torres, que ahora será ovacionado en cada estadio de la Liga. Dos estrellas para la eternidad. La realidad es que la clave la dio Luis Aragonés en 2008. «Del subcampeón no se acuerda nadie. Hacemos fiesta si les ganamos. Y como somos mejores, además les vamos a ganar». Casi dos décadas después, España eligió eternizarse.

Dominó a Argentina de cabo a rabo. Tardó en materializarse porque el fútbol es así, terco y tendenciosamente injusto por naturaleza. La lógica se impuso cuando Ferran Torres, en el minuto 106, cazó un balón en el área y voleó con toda la fuerza de España. Más de 48 millones de patadas se llevó el balón. Imposible para el Dibu. Argentina se quedó ahí, ya no le quedaban fuerzas para levantarse de la lona. Pasó lo que tenía que pasar, que España fue mejor y ganó. Luis Aragonés tenía razón.

No sin angustia, es lo que tienen las finales. España jugó, mejor dicho, vivió en campo contrario durante todo el partido. Buscando grietas en la amurallada defensa argentina. La Argentina de Messi, entregada al balón largo y las patadas, apenas pudo crear peligro porque España se lo impidió. Basta con echar un vistazo a los números. España remató 20 veces y 12 de ellas a puerta, mientras que Argentina apenas aglutinó dos remates y ninguno a puerta. Un sangran 20-2 y 12-0 contra la Argentina de Messi.

Luis de la Fuente fue consciente de la superioridad de España. «El partido se tenía que haber decantado bastante antes. Las grandes intervenciones de Dibu han impedido que lo ganáramos antes», explicó. Aun así, recordó que una final del Mundial nunca permite relajaciones. «Esto es una final de un Mundial. Incluso contra diez al final tienes que sufrir. Nos gusta sufrir. Estamos preparados para todo», añadió el ya campeón del mundo.