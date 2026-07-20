El Balón de Oro cierra la puerta a España: «Hay que ser el mejor jugador de la temporada, no del Mundial»

El Balón de Oro ha respondido públicamente a la gran pregunta que se ha generado entre los aficionados y medios de comunicación en los últimos días y horas: ¿debe ganarlo un campeón del mundo? Lo ha hecho mediante un artículo publicado en su web oficial, en el que deja entrever que no necesariamente tiene por qué ser un jugador de España de los que en la noche del pasado domingo ganaron el Mundial en el MetLife Stadium quien lo reciba.

Al final de dicho texto, la web del galardón aclara que «si bien ganar el Mundial ayuda, no garantiza un Balón de Oro». «Para ganarlo, es necesario haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo del Mundial», recalca. Esto rebaja las opciones a los españoles y supone un jarro de agua fría para un país que es un clamor.

España piensa, con razón, que alguno de los convocados por Luis de la Fuente para la cita en Estados Unidos merece ser nombrado el mejor del mundo en la próxima edición. Aunque si echamos la mirada atrás a 2010, cuando fuimos campeones por primera vez, fue Leo Messi quien levantó el Balón de Oro, una decisión que en su momento fue muy sonada y vista como una injusticia.

Messi competía contra Andrés Iniesta y Xavi Hernández, cuyas actuaciones en el Mundial de Sudáfrica habían sido grandiosas. Esta vez los principales candidatos son Lamine Yamal, campeón de Liga con el Barcelona, y sobre todo Fabián Ruiz, ganador de la Champions y del Mundial. El Balón de Oro premiará al «mejor de la temporada», por lo que las opciones se reducen para ellos, aunque tampoco hay un favorito claro.

Un 57% desde 1995 de campeones de oro

El Balón de Oro repasa casos anteriores y recuerda que sólo un 57% de ganadores han sido campeones del mundo desde 1995. Zinedine Zidane, tras ganarlo con Francia en 1998, se coronó como el mejor del planeta, así como Ronaldo Nazario y Fabio Cannavaro en los siguientes campeonatos y Messi en 2022 tras la victoria de Argentina en Qatar. A España le aclaran que no está asegurado que uno de sus futbolistas vaya a ser el próximo galardonado.