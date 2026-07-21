La FIFA ningunea a España: Cubarsí y Laporte se quedan fuera del mejor once tras ser los menos goleados

La FIFA ha mostrado un criterio muy extraño a la hora de nominar a los candidatos para el mejor once del Mundial. En defensa no debería de haber demasiadas dudas, ya que Pau Cubarsí y Aymeric Laporte han cuajado un torneo con cifras de récord, puesto que España solo ha recibido un gol en toda la competición.

El dato histórico no ha sido suficiente para el organismo, ya que han decidido no incluir a ambos centrales entre los jugadores seleccionables. En su lugar, aparecen otras alternativas como Virgil van Dijk, que cayó en dieciseisavos de final frente a Marruecos y no firmó ninguna portería a cero. En los laterales no ha habido sustos, ya que Pedro Porro y Marc Cucurella aparecen en la lista.

Rodri tenía que aparecer por obligación en el centro del campo, ya que fue nombrado el MVP del Mundial. Sin embargo, Fabián Ruiz y Mikel Merino tampoco aparecen dentro de los candidatos. Sorprende ver a Luka Modrić, que pese al gran mérito de ser la figura de Croacia a sus 40 años, fue eliminado Portugal en dieciseisavos sin marcar ningún gol.

Unai Simón no podía faltar en la portería. El guardameta del Athletic Club solo encajó un tanto en todo el torneo y firmó 10 paradas. Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal también están dentro de la lista de seleccionables. Pese a la falta de algunas opciones, La Roja tiene a seis jugadores disponibles.

Inconcluencia con los premios

El Mundial de Pau Cubarsí a sus 19 años es para quitarse el sombrero. De hecho, la propia FIFA le nombró el mejor jugador joven del torneo. Por lo tanto, resulta muy extraño que no aparezca dentro del once ideal según el propio criterio del organismo.