Todo sobre Aymeric Laporte: edad, altura, origen, equipos, salario y trayectoria del central de la Selección Española

Aymeric Laporte se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales de la selección española en este Mundial 2026. Su solidez defensiva y su liderazgo le han hecho un fijo en los planes de Luis de la Fuente e indiscutible en el 11 inicial del Athletic Club.

Su experiencia al máximo nivel, unida a su capacidad para anticiparse a las jugadas y sacar el balón con criterio desde atrás, convierten al central en una pieza clave tanto en defensa como en la construcción del juego. En un torneo de máxima exigencia, Laporte está demostrando por qué sigue siendo uno de los zagueros más fiables del panorama internacional y un referente para sus compañeros en los momentos decisivos.

Cuántos años tiene Aymeric Laporte

Laporte nació el 27 de mayo de 1994 y tiene 32 años. Fue con 5 cuando comenzó a dar sus primeras patadas a un balón en el club local: el Sporting Union Agen.

Dónde nació Aymeric Laporte

Laporte nació en la ciudad de Agen (Francia). Es una localidad de unos 30.000 habitantes situada en la provincia de Aquitania, en el sudeste del país galo. Aproximadamente, a unos 375 kilómetros de Bilbao. Es el segundo hijo del matrimonio formado por Lionel y Marie-José Laporte, ambos procedentes de Agén (Francia).

Por qué Aymeric Laporte juega con España

Laporte ha desarrollado buena parte de su carrera en España. Lleva casi una década en Bilbao (tras su paso por otros equipos), donde se convirtió en uno de los mejores defensas de La Liga. A raíz de entonces y de la enorme competencia en su posición en la selección francesa, la Federación Española se interesó en el francés, más cuando Francia prescindió de él para el combinado galo.

En 2021, obtuvo la nacionalidad española al cumplir con los requisitos de residencia legal, y pudo cambiar de selección porque nunca había jugado un partido oficial con la absoluta francesa. Luis Enrique lo convocó de inmediato y debutó pocas semanas después, antes de la Eurocopa. Desde entonces, se ha convertido en un fijo para la Roja.

Cuánto mide Aymeric Laporte

El defensa mide 1,91 metros, proporcionando una presencia física imponente. Además, pesa 86 kg, es zurdo y juega en la posición de defensa central, con contrato en el Athletic Club hasta 2028. Lleva el dorsal 14 tanto en su equipo como en la selección (aunque ha llevado otros dorsales como el 10, el 4 o el 27).

Cuánto cobra Aymeric Laporte

Aymeric Laporte cobra un salario bruto de aproximadamente 13 millones de euros en el Athletic Club, equivalente a 10 millones de euros netos por temporada. Anteriormente, en el Al Nassr, percibía un salario cercano a los 25 millones de euros netos anuales.

En qué equipos ha jugado Aymeric Laporte

Laporte debutó en la temporada 2012-13 en el Athletic Club, donde estuvo 6 temporadas el conjunto vasco, hasta la 2017-2018. En el mercado de invierno de 2018, fichó por el Manchester City a cambio de 65 millones de euros. Allí permaneció 5 temporadas, hasta que se marchó al Al Nassr de Cristiano. El año pasado, se hizo oficial su retorno al Athletic, donde se ha asentado como titular.

Quién es la pareja de Aymeric Laporte

El defensa suele tener un perfil discreto para todo lo relacionado con su vida privada. Aun así, se conoce su relación con Sara Botella (con quien se casó en 2023), una bailarina profesional, que cuenta con 38.000 seguidores en Instagram gracias a un contenido marcado por sus rutinas de gimnasio, estilismos y viajes y experiencias compartidas con su marido.

Cuántos hijos tiene Aymeric Laporte

Laporte tiene dos hijos pequeños, alejados del foco mediático. Uno se llama Lucay, nacido en 2021, y una niña nacida en mayo de 2024 en la clínica IMQ de Bilbao (aunque estuviera jugando en el Al Nassr).

Cuál es el palmarés de Aymeric Laporte

A lo largo de su trayectoria, ha conseguido 17 títulos en su carrera profesional. Entre ellos se incluyen 1 UEFA Champions League, 1 Eurocopa, 1 Nations League, 6 Premier League, 1 Supercopa de Europa, 2 FA Cup, 2 Community Shield, 4 Carabao Cup y 1 Supercopa de España.