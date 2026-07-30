Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial, revela su conversación con Messi: «Se comportó con deportividad»

El Mundial 2026 se cerró por todo lo alto con la victoria de España en la final sobre Argentina gracias al gol de Ferran Torres en el 106. Uno de los protagonistas de ese partido fue el árbitro, Slavko Vincic, que ha recibido varias críticas por su actuación. El colegiado esloveno, que recientemente anunció su retirada del fútbol, ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre lo que pasó en ese partido; en especial, habló de su conversación con Leo Messi.

De esa charla con Messi apenas dio detalles cuando le preguntaron. Vincic no quiso desvelar el contenido de la conversación con el capitán de Argentina, pero señaló que el 10 «se comportó con deportividad». «Dejaré esa conversación en el terreno de juego. Pero puedo decir que Messi se comportó con deportividad», explicó.

Sobre su designación como árbitro para la final del Mundial, Vincic reconoció que «al principio fue un shock. Después me sentí orgulloso de nuestro equipo arbitral, que representaría a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. También me sentí orgulloso de la Federación Eslovena de Fútbol y del cuerpo arbitral».

«Sabía que era una gran responsabilidad. Teníamos que estar a la altura de esa confianza y llevar el partido a buen término», añadió en la entrevista con el medio esloveno Sport. Una final de un Mundial siempre conlleva una gran responsabilidad para los árbitros. Se les va a examinar con lupa cada acción: «Toda una carrera arbitral termina reducida a un solo partido. La responsabilidad es enorme, aunque creo que nuestra estrategia fue la correcta».

Por último, el esloveno que anunció tras el Mundial su retirada del arbitraje a sus 46 años, habló del uso del VAR durante los partidos: «Se puede corregir un error revisando la grabación. Con la velocidad que tiene el fútbol actual, es imposible verlo todo. No me imagino arbitrar sin la ayuda de la tecnología».